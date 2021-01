Grünenthal Group

Florian Dieckmann Neuer VP Global Communications bei Grünenthal

Aachen

Florian Dieckmann verantwortet seit 1. Januar 2021 als VP und Head Global Communications die globale Unternehmenskommunikation des forschenden Pharmaunternehmens Grünenthal. Er folgt auf Stepan Kracala, der seit 2018 die globale Unternehmenskommunikation bei Grünenthal neu aufgestellt hatte. Dieckmann leitet Grünenthals Kommunikation in nahezu 30 Märkten weltweit sowie der Unternehmenszentrale in Aachen. Er berichtet direkt an den CEO Gabriel Baertschi.

Als voll integriertes Pharmaunternehmen will Grünenthal seine Forschungs- und Innovationskapazitäten im Bereich der Schmerztherapeutika weiter stärken und kommerzielle Wachstumsmöglichkeiten in seinen Hauptmärkten, insbesondere in Europa, den USA und Lateinamerika, erschließen. In den letzten Jahren ist das Unternehmen eine Reihe von Übernahmen und Partnerschaften eingegangen - darunter die europäischen (ausgenommen Spanien und Großbritannien) Rechte an Crestor(TM), europäischen Rechte an Nexium(TM), die globalen (ausgenommen USA und Japan) Rechte an Vimovo(TM), die globalen Rechte an Qutenza(TM) und die globalen (ausgenommen Japan) Rechte an Zomig(TM). Das Unternehmen hat somit seit 2016 Kooperationen mit einem Gesamtwert von mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar unterzeichnet.

Florian Dieckmann kommt von AbbVie, wo er zuletzt in der Konzernzentrale in Chicago (USA) die Bereiche Government Affairs und Communication für Lateinamerika, Osteuropa, den Mittleren Osten und Asien leitete. Zuvor war er unter anderem für AstraZeneca tätig.

Über Grünenthal

Grünenthal ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Schmerztherapie und der damit verbundenen Erkrankungen. Als forschendes Pharmaunternehmen in Familienbesitz konzentrieren wir uns schon seit vielen Jahren darauf, Patienten innovative Behandlungsmethoden und modernste Technologien zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel ist, das Leben von Patienten zu verbessern - und Innovation ist unsere Leidenschaft. All unsere Aktivitäten und Bemühungen konzentrieren sich darauf, unsere Vision einer Welt ohne Schmerzen zu verwirklichen.

Grünenthal hat seinen Hauptsitz in Aachen und ist mit Gesellschaften in 29 Ländern in Europa, Lateinamerika und den USA vertreten. Unsere Produkte sind in über 100 Ländern erhältlich. Im Jahr 2019 beschäftigte Grünenthal rund 4.700 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro.

