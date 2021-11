PeerNova

Broadridge verbessert das internationale Post-Trade-Kunden-Onboarding mit der Datenqualitäts-SaaS-Plattform von PeerNova

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE:BR), ein weltweit führendes Fintech-Unternehmen, hat die Cuneiform®-Plattform von PeerNova eingesetzt, um den Onboarding-Prozess seiner Kunden bei der Implementierung seiner internationalen Post-Trade-Processing-Lösung zu optimieren. Broadridge kann auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der die Kundenerfahrung im Vordergrund stand und effektive Technologien implementiert wurden, um die Kunden in den Mittelpunkt zu stellen.

Mit der Cuneiform® SaaS-Plattform, die jetzt in Produktion ist, überwacht und verwaltet Broadridge kontinuierlich seine Datenqualität über interne und externe Kundendatenquellen. Die Plattform identifiziert, priorisiert und behebt Datenqualitätsprobleme und liefert Datenqualitäts- und Geschäftsauswirkungs-Scorecards für den gesamten Kundeneinführungsworkflow.

"Qualitativ hochwertige Daten sind heute mehr denn je ein entscheidender Faktor, der dazu beitragen kann, unnötige Komplexität bei der Anwerbung neuer Kunden zu vermeiden. Broadridge wird weiterhin investieren und innovativ sein, um einen vollständigen, effizienten und gut kontrollierten Migrationsprozess zu gewährleisten", sagte Danny Green, Head of Post-Trade Processing, Broadridge International. "Durch den Einsatz der Cuneiform SaaS-Plattform für die Datenqualität reduziert Broadridge die mit dem Onboarding verbundenen Kosten, steigert die Effizienz und verbessert die Time-to-Value, während es gleichzeitig die Go-Live-Termine seiner Kunden zuverlässig beschleunigt."

"Wir freuen uns, mit Broadridge zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, ihre Kundenerfahrung weiter zu verbessern", sagte Gangesh Ganesan, Gründer und CEO von PeerNova. "Unsere Plattform wurde speziell dafür entwickelt, Datenqualitätsprobleme in Echtzeit zu überwachen und in diesem Fall Broadridge dabei zu helfen, Kundendaten schnell, effektiv und genau zu migrieren."

Informationen zu PeerNova

PeerNova hat es sich zur Aufgabe gemacht, Finanzinstitute in die Lage zu versetzen, auf der Grundlage hochwertiger Daten sichere und zeitnahe Entscheidungen zu treffen. Cuneiform ist eine Zero-Code-Plattform, die die Überwachung der Datenqualität und die Lösung von Ausnahmen über interne und externe Datenquellen hinweg ermöglicht. Die Plattform schafft Vertrauen in die Daten, indem sie Datenqualitätsmetriken misst und es den Benutzern ermöglicht, Datenqualitätsfehler schnell zu beheben. Auf diese Weise können Finanzunternehmen ihre betriebliche Effizienz steigern, die Unternehmensleistung verbessern und Anfragen von Führungskräften, Interessengruppen und Aufsichtsbehörden sicher und schnell beantworten. PeerNova ist ein Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley mit Vertriebsbüros in New York und London, das von Unternehmern gegründet wurde, die über fundierte Kenntnisse im Bereich Daten- und Finanzinfrastruktur verfügen.

Für weitere Informationen über PeerNova besuchen Sie bitte https://peernova.com.

