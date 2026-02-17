TeamBank AG Österreich

Österreich: Plötzliche 1.000-Euro-Rechnung bringt jeden 3. ins Minus

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

Fast ein Viertel der Verbraucherinnen und Verbraucher ist regelmäßig mit unerwarteten Ausgaben konfrontiert

Kredite sollen sich an die Lebenssituation anpassen

Waschmaschine kaputt, Autoreparatur fällig oder unerwartet hohe Gesundheitskosten: Ungeplante Ausgaben treffen Verbraucherinnen und Verbraucher meistens, wenn der finanzielle Spielraum ohnehin gering ist. Eine aktuelle YouGov-Studie der TeamBank - dem Anbieter des fairen Credit - zeigt, dass 24 Prozent der Bürgerinnen und Bürger regelmäßig von solchen Kosten betroffen sind, mehr als die Hälfte zumindest gelegentlich. Für knapp ein Drittel der Befragten wird das schnell zur Herausforderung. Sie könnten eine spontane Rechnung über 1.000 Euro nicht vom Girokonto begleichen. Viele Menschen reagieren in dieser Situation pragmatisch mit Ausgabenkürzungen. Vor allem unter 30-Jährige leihen sich Geld oder nehmen kurzfristige Nebenjobs an. Mehr als die Hälfte der Menschen im Alter 50plus greift dagegen auf ihr Erspartes zurück.

"Unerwartete Ausgaben treffen Verbraucherinnen und Verbraucher meistens im ungünstigsten Augenblick", sagt Nicole Schulte, Leiterin Kundenreise der TeamBank. "Finanzierungen sind dann eine echte Unterstützung, wenn sie verantwortungsvoll gestaltet und auf die Kundensituation individuell abgestimmt sind. Ein verfügbarer Kreditrahmen schafft dabei zusätzliche Flexibilität."

Gerade Flexibilität bleibt für viele Kundinnen und Kunden der wichtigste Faktor bei der Kreditwahl. Knapp die Hälfte der befragten Personen möchte Raten oder Laufzeiten jederzeit ändern können. Daneben zählen vor allem eine einfache Beantragung und ein persönlicher Kontakt. Vor allem die Jüngeren bevorzugen zudem eine digitale Abwicklung online oder per App.

Finanzielle Schwierigkeiten ohne Umwege beheben

Der faire Credit der TeamBank ist eine unkomplizierte Lösung, um kurzfristige finanzielle Engpässe flexibel und verlässlich zu überbrücken. Das Geld ist per Sofortüberweisung direkt auf dem Konto. Ergänzend kann dazu ein finanzieller Spielraum eingerichtet werden. Dabei handelt es sich um einen kundenindividuellen Verfügungsrahmen, der gemäß der aktuellen persönlichen Situation verantwortungsbewusst ausgestaltet wird. Zinsen fallen dabei nur an, wenn man sich tatsächlich Geld auszahlen lässt. Sondertilgungen sind jederzeit und kostenlos möglich.

Hintergrundinformationen:

Für die repräsentative Online-Umfrage "Flexible Finanzierungen" befragte das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG im September 2025 1.412 Personen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren in Österreich.

TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK Gruppe

Die TeamBank AG ist mit dem fairen Credit in Österreich das Kompetenzzentrum für Liquiditätsmanagement der Genossenschaftsbanken. Mit dem Anspruch, ihr Angebot gemeinsam mit dem Kunden zu entwickeln, hat die TeamBank Kundenzentrierung als Prämisse, nicht nur für ihre Produkte und Services, sondern auch für ihre Aufbau- und Ablauforganisation definiert.