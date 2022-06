Yadea Group

Yadea stellt den Guanneng 3 mit bahnbrechender langer Batterielaufzeit vor

Madrid (ots/PRNewswire)

Yadea (01585:HK), die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, hat ihr neuestes Angebot in der beliebten Guanneng-Reihe vorgestellt. Der brandneue Guanneng 3 repräsentiert eine neue Generation von intelligenten Elektrofahrzeugen mit großer Reichweite und verfügt über eine bahnbrechende, langlebige Batterietechnologie.

Yadea hat erst letzte Woche mit einer vollständigen Produktpalette in Spanien debütiert. Mit der offiziellen Markteinführung des Guanneng 3, der in Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche entworfen und entwickelt wurde, soll der Ruf der Guanneng-Reihe als Marktführer fortgesetzt werden.

„Mit seiner herausragenden Reichweite und Leistung ist der Guanneng 3 eine wichtige Ergänzung der umfassenden Yadea-Produktpalette und wird eine wesentliche Rolle bei der weiteren Entwicklung der Marke spielen", so Edward Vlutters, stellvertretender Geschäftsführer von Yadea Europe.

Mit der Vorstellung des Guanneng 3 gab Yadea Details zu wichtigen technologischen Durchbrüchen bekannt, darunter das weltweit erste TTFAR 3.0 mit dem führenden TTFAR Intelligent Driving Electronic Control Core, dem temperatursensitiven Ladegerät, dem Galliumnitrid-Ladegerät und dem TTFAR Motor Range Extension System.

Auf der Einführungsveranstaltung stellte Yadea die branchenweit ersten TTFAR-Graphen-Batterien der dritten Generation vor, die 30 % mehr Leistung als die Blei-Säure-Batterien der vorherigen Generation bieten, sowie die TTFAR-Kohlenstofffaser-Lithium-Batterie 2.0, bei der Kohlenstoff-Nanofasermaterial zur Verbesserung der Energiedichte für eine effizientere Leitung und eine besonders hohe Kapazität eingesetzt wird.

Darüber hinaus stellte das Unternehmen vier wichtige System-Upgrades vor: die Yadea Smart Lamp für eine unvergleichliche Beleuchtung bei Nacht, die TTFAR-Anti-Rutsch-Reifen, ein spezielles Selbstbalancierungssystem, das sicherstellt, dass der Schwerpunkt in der Mitte des Fahrzeugs bleibt, und die intelligente Entriegelung, die ein sichereres und bequemeres Fahrerlebnis ermöglicht.

Die Fahrzeuge von Yadea sind auch optisch beeindruckend. Der Guanneng 3 folgt den drei Konzepten Jugend, Technologie und Leistung, präsentiert eine klare und scharfe Ästhetik und verfügt über ein neues, eingebettetes Logo, das von YANG DESIGN unter der Leitung von Forbes Chinas einflussreichstem Industriedesigner Jamy Yang mitgestaltet wurde

Als weltweit führendes Unternehmen für Elektrofahrzeuge stellt Yadea höchste Ansprüche an neue Produkte. Das Unternehmen hat sich zu umfassender Produktforschung und -entwicklung verpflichtet, um ein Fahrerlebnis zu schaffen, das alle Nutzer zufrieden stellt. In diesem Bestreben hebt Yadea ständig die Standards für die Fahrzeugherstellung an und versucht, mit dem neuen und umfassenden Guanneng-Technologiesystem die gesamte Branche anzuführen.

Seit ihrer Markteinführung im Jahr 2020 ist die Guanneng-Serie ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für hervorragende Qualität bei Batterielaufzeit und -leistung. Das interne Forschungs- und Entwicklungsteam mit 1.000 Mitarbeitern ist federführend bei der Entwicklung von Konzepten zur Integration von Automobilen, Batterien, Ladevorgängen, Motor-Upgrades und der Konfiguration der elektronischen Steuerung. Die Guanneng-Reihe wurde im Jahr 2021 über 3 Millionen Mal verkauft, insgesamt wurden bis heute über 7 Millionen Stück verkauft.

Das Unternehmen ist bestrebt, den innovativen und leistungsstarken Guanneng 3 den Nutzern in der ganzen Welt näher zu bringen und wird im Juli an der Eurobike-Messe in Frankfurt teilnehmen, um der Welt das Wunder der intelligenten chinesischen Fertigung vorzustellen.

Informationen zu Yadea

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen, das in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern tätig ist. Dazu gehören unter anderem Elektromotorräder, Elektromopeds, Elektrofahrräder und Elektro-Kick-Scooter. Bis heute hat Yadea Produkte an 60 Millionen Nutzer in über 90 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 40.000 Einzelhändlern weltweit. Yadea hat es sich mit dem Motto „Electrify Your Life" zum Ziel gesetzt, den Menschen bei der Elektrifizierung des Alltags zu helfen und investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.

