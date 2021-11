Yadea Group

Yadea präsentiert auf der EICMA 2021 die neuesten Innovationen im Bereich der elektrischen Zweiräder

Mailand (ots/PRNewswire)

Yadea, die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, wird auf der kommenden Internationalen Motorrad- und Zubehörmesse ("EICMA"), die vom 23. bis 28. November in Mailand stattfindet, ihre neuesten Forschungs- und Entwicklungsfortschritte vorstellen. Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem Yadea an der EICMA teilnimmt, und stellt einen wichtigen Meilenstein für die Marke dar, da sie ihre Präsenz auf den globalen Märkten weiter ausbaut.

Auf einem Plakat, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, lud Yadea sein Publikum dazu ein, in der Halle22'M12 "ihr Leben zu elektrifizieren", zusammen mit einer Silhouette eines Fahrzeugs, bei dem es sich vermutlich um das Unternehmensfahrzeug Y1S handelt. Dieser Teaser deutet darauf hin, dass das neu erschienene Y1S auf der EICMA 2021 vorgestellt werden wird.

"Wir freuen uns, erneut an der EICMA teilzunehmen. Als größte Plattform der Branche ist die EICMA für uns eine Gelegenheit, unsere neuesten Produkte und Technologien auf der Weltbühne zu präsentieren. Wir wissen, dass Partner und Kunden mit angehaltenem Atem darauf warten, die neuesten Innovationen unserer Marke zu entdecken, und die diesjährige Messe wird sie nicht enttäuschen", so Aska Zeng, General Manager von Yadea.

Die EICMA ist seit langem als die wichtigste globale Messe für den Zweiradsektor anerkannt, und nach der pandemiebedingten Verschiebung im Jahr 2020 wird die Ausgabe 2021 wie erwartet wieder stattfinden. Yadea nahm 2015 zum ersten Mal an der EICMA teil und stellt seit 2018 ununterbrochen aus - und hat sich damit den Ruf eines Leuchtturms der Innovation für elektrische Zweiräder erworben.

Mit kontinuierlichen Bemühungen um Innovation und F&E hat Yadea die EICMA immer wieder mit aufsehenerregenden Produkten überrascht. Auf der EICMA 2018 stellte Yadea sein damaliges Flaggschiff, die G5-Serie, vor, die dank ihres eleganten Designs und ihrer Farbgebung, ihrer hochmodernen Motorradtechnologien und ihres führenden Sicherheitssystems hohe Wellen schlug. Auf der EICMA 2019 ließ das Unternehmen dann das schicke C1S-Fahrzeug folgen. Mit seinem mit dem Red Dot ausgezeichneten KISKA-Design, dem intelligenten Power-Management-System und den hochwertigen Komponenten hat der C1S die Branche mit seinem kultivierten und sportlichen Fahrverhalten beeindruckt.

Die Ausstellung von Yadea auf der EICMA 2021 wird das innovative Erbe der Marke mit der erwarteten Premiere des Y1S fortsetzen. Das Y1S, das Anfang dieses Monats auf den Markt kam, ist das erste seiner Art, das speziell für kommerzielle Anwendungen konzipiert und entwickelt wurde. Mit seinem anpassungsfähigen, erweiterbaren Design und den fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ist das Y1S bereit, das Fahrerlebnis für verschiedene Nutzer zu revolutionieren.

Darüber hinaus stellte Yadea 2021 seine Graphene 3.0-Batterietechnologie vor, die sich durch eine extrem niedrige Temperaturbeständigkeit auszeichnet, und die Huan Huan-Produktserie, die mit der Gogoro-Batteriewechseltechnologie betrieben wird, bietet ein elektrisches Betankungserlebnis auf Abruf. Welche Produkte und Technologien auf der Messe vorgestellt werden, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch sicher: Yadea wird auf der EICMA 2021 und darüber hinaus noch mehr Menschen dabei helfen, "ihr Leben zu elektrifizieren".

Informationen zu Yadea

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern, einschließlich Elektromotorrädern, Elektromopeds, Elektrofahrrädern und Elektro-Kick-Scootern. Bis heute hat Yadea Produkte an 50 Millionen Nutzer in über 80 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 35.000 Einzelhändlern weltweit. Die Verkäufe von Yadea-Produkten haben dazu beigetragen, 9,07 Millionen Tonnen Benzin einzusparen und 31,06 Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden - das entspricht der Pflanzung von 31,06 Milliarden Bäumen. Mit der Mission, den Menschen zu helfen, ihr Leben zu elektrifizieren, investiert Yadea weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1684161/Yadea.jpg