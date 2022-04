Contemporary Amperex Technology Co., Limited

CATL führt seinen ersten EVOGO-Batterietauschdienst in Xiamen ein

Ningde, China (ots/PRNewswire)

Am 18. April startete CATL offiziell seine EVOGO-Batterietauschdienste in Xiamen, der südostchinesischen Provinz Fujian, und machte die Stadt damit zur ersten EVOGO-Stadt der Welt.

Die ersten vier schnellen Batteriewechselstationen, die ihren Betrieb aufgenommen haben, befinden sich im Siming District, Huli District und Haicang District von Xiamen. Die Zahl der Schnellwechselstationen in Xiamen soll bis Ende dieses Jahres auf 30 steigen, wenn Autofahrer an jedem Ort auf der Insel Xiamen in einem Umkreis von 3 Kilometern eine solche Station finden können. Mit der EVOGO-Batterietauschlösung können sich die Nutzer von Elektroautos von der Unannehmlichkeit des Tankens verabschieden und die Freude am Fahren mit Elektroautos auch dann genießen, wenn sie keinen Parkplatz zum Aufladen haben.

Derzeit beträgt das Sonderangebot für die Miete eines Choco-SEB-Blocks 399 RMB pro Monat, wobei der Preis dynamisch an den unterschiedlichen Stromverbrauch der Nutzer angepasst wird. Bei jedem Batterietausch an der Wechselstation ist die Gebühr fast dieselbe wie bei der Schnellladung und wird je nach Standort der Station und Zeitfenster dynamisch angepasst. Die EVOGO-Batterietauschlösung von CATL wird mehr Nutzern von Elektrofahrzeugen den Zugang zu einer bequemen Betankungsmöglichkeit ermöglichen.

Die Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CATL, hat durch die Umsetzung ihres City-Partner-Plans eine umfassende Win-Win-Kooperation mit mehreren Partnern erreicht. Alle beteiligten Parteien haben ihre Kräfte gebündelt, um in den Bereichen Technologie, Ressourcen und Dienstleistungen zusammenzuarbeiten, um den Aufbau eines Batterietauschnetzes zu erleichtern und die EVOGO-Fahrzeugmodelle in Xiamen zu fördern.

In Zukunft wird CATL mit weiteren Partnern zusammenarbeiten, um weitere EVOGO-Fahrzeugmodelle auf den Markt zu bringen und EVOGO-Dienste in weiteren Städten anzubieten. Entscheiden Sie sich für EVOGO.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1798496/1.jpg