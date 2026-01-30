Assekurata Solutions GmbH

SVAG Schweizer Vermögensberatung erneut mit sehr gutem Assekurata-Karriere-Rating

Köln (ots)

Die Assekurata Solutions GmbH (Assekurata Solutions) hat der SVAG Schweizer Vermögensberatung AG (SVAG) zum 15. Mal in Folge die Note A+ im Karriere-Rating verliehen. Der Finanzvertrieb überzeugt dabei erneut in allen vier Teilqualitäten Vermittlerorientierung, Beratungs- und Betreuungskonzept, Finanzstärke sowie Wachstum mit sehr guten Bewertungen.

In den vergangenen beiden Jahren hat der Schweizer Finanzvertrieb erfolgreich neue Berater und Vertriebsstrukturen am Markt gewonnen. Besonders bemerkenswert ist, dass viele der Neueinsteiger bereits über einschlägige Erfahrung in der Finanzvermittlung verfügen. Die SVAG bietet ihnen - neben einem attraktiven Karriere- und Vergütungssystem - umfangreiche Unterstützungsleistungen, die auf die tägliche Beraterpraxis ausgerichtet sind. Dazu gehört auch die umfassende Unterstützung bei der Bewältigung der zunehmenden Regulierungsanforderungen. Besonders relevant sind derzeit die neuen Qualifizierungsvorschriften, die aus dem überarbeiteten Versicherungsaufsichtsgesetz und der revidierten Aufsichtsverordnung hervorgehen.

Ergänzend zu ihren zentralen Angeboten legt die SVAG großen Wert auf den kollegialen Austausch unter ihren Beratern. Vor kurzem wurde ein Best-Practice-Programm ins Leben gerufen, das den gegenseitigen Wissens- und Kompetenztransfer fördert. Im Rahmen dieses Programms teilen Berater aktiv ihre Expertise und profitieren gleichzeitig von den Stärken ihrer Kollegen. Dafür werden unter anderem Videos produziert und Vorträge organisiert, die es den Vermögensberatern ermöglichen, die Erfahrungen ihrer Kollegen flexibel nachzuvollziehen.

Stärkung der Berater in ihren Regionen

Des Weiteren setzt die SVAG auf Marketinginitiativen, um die regionale Sichtbarkeit ihrer Vermögensberater gezielt zu stärken. Ein Beispiel hierfür ist die Social-Media-Kampagne "Ich bin SVAG", die maßgeblich zur Identifikation der Berater mit dem Unternehmen beiträgt und ihre Rolle als lokale Ansprechpartner und "Local Heroes" in den jeweiligen Regionen festigt.

Gleichzeitig trägt der Ausbau der Geschäftsstellen zur Sichtbarkeit der Berater bei. Diese dezentralen Standorte dienen sowohl als Kompetenzzentren für Berater als auch als Anlaufstellen für Kunden.

SVAG setzt auf weiteres Wachstum

2025 verzeichnete die SVAG sowohl im Umsatz als auch beim Beraterzuwachs eine stabile Entwicklung. Vor dem Hintergrund der außerordentlichen Herausforderungen durch die Registrierung als ungebundener Vermittler stellt dies einen bedeutenden Erfolg dar. Auch für 2026 sieht Assekurata weitere Wachstumspotenziale. Mit gezielter Investition in Qualifizierung, Infrastruktur und Prozesse hat der Finanzvertrieb eine Basis geschaffen, um die Produktivität weiter zu steigern.

Über die Assekurata Solutions GmbH

Die Assekurata Solutions GmbH ist 2010 aus der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH hervorgegangen. Die Gesellschaft richtet ihren Fokus auf Beratungs- und Marktforschungsdienstleistungen für Versicherungs- und Vertriebsgesellschaften.

Den Beratungsschwerpunkt bilden dabei die Gestaltung vertriebs- und kundenorientierter Prozesse, die Optimierung von Vertriebssteuerungs-instrumenten sowie die Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Rahmen von Compliance-Projekten.

Darüber hinaus unterstützt die Assekurata Solutions GmbH Unternehmen bei der Durchführung von Kunden- und Vertriebspartnerbefragungen, der Analyse und Interpretation der Ergebnisse sowie der Optimierung der Handlungsfelder.

Assekurata Karriere-Rating

Das interaktive Karriere-Rating von Assekurata bewertet die Attraktivität von Vertrieben aus Sicht des Vermittlers. Hierbei differenziert Assekurata sowohl Ausschließlichkeitsvertriebe als auch eigenständige beziehungsweise unabhängige Finanzvertriebe. Das Rating ist jeweils ein Jahr gültig und bedarf dann einer Aktualisierung. Die gültigen Ratings und ausführlichen Berichte werden auf www.assekurata-solutions.de veröffentlicht.