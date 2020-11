HKTDC Hong Kong Trade Development Council

HKTDC baut Online-Beschaffungsplattform aus

Hong KongHong Kong (ots/PRNewswire)

Verbindungen zwischen Käufern und Lieferanten durch Online-Messen gestärkt

Das Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) hat seine Beschaffungsplattform hktdc.com im Vorfeld seiner Autumn Sourcing Week | ONLINE, einer groß angelegten Online-Messe, die vom 16. bis 27. November 2020 stattfinden wird, ausgebaut. Das Plattform-Upgrade erleichtert internationalen Händlern den Übergang zu digitalen Beschaffungsmodellen und öffnet Geschäftsmöglichkeiten in China und der Region Asien auch nach der Pandemie.

Dazu Benjamin Chau, Deputy Executive Director des HKTDC: "Durch die COVID-19-Pandemie wurden weltweit etwa 4.000 Präsenzmessen abgesagt oder verschoben [1], und Geschäfte im Wert von geschätzt 296 Milliarden US-Dollar [2] waren davon betroffen. Gleichzeitig nutzen Unternehmen die Möglichkeit, Alternativen zu konventionellen Arbeitsprozessen zu finden und entwickeln neue Sourcing- und Marketingkanäle. Die Pandemie hat das Beschaffungsmuster für viele Unternehmen verändert und die Transformation der globalen Lieferketten beschleunigt."

Fortschrittliches Smart Sourcing eröffnet weltweit Geschäftsmöglichkeiten

Als Pionier auf dem Gebiet der digitalen Beschaffung führte das HKTDC bereits im Jahr 2000 Hongkongs erste Business-to-Business (B2B)-Marketingplattform, hktdc.com Sourcing, ein. Bis heute hat die Plattform mehr als 130.000 Lieferanten und 2 Millionen Käufer zusammengebracht und mit der Unterstützung der 50 globalen Büros des HKTDC jährlich 24 Millionen Geschäftsverbindungen ermöglicht.

Um Einkäufern und Lieferanten weltweit zu helfen, in diesen schwierigen Zeiten neue Partner zu finden und Geschäftsabschlüsse zu sichern, hat das HKTDC ein Upgrade seiner hktdc.com Sourcing-Plattform vorgenommen. "Die Benutzer werden feststellen, dass wir das Design aktualisiert sowie einfach zu bedienende Funktionen eingeführt haben, die jederzeit und überall eine optimierte Smart-Sourcing-Erfahrung bieten. Neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen ermöglichen flexiblere und personalisierte Funktionen, wie etwa individuelle Seiten mit Firmenprofilen, Produktempfehlungen und Stichwortvorschlägen auf Basis von Produktbildern. Damit bieten wir effizientere Services für Geschäftsverbindungen", sagte Chau.

Um das Vertrauen der Käufer zusätzlich zu stärken, steht der Third-Party Authentication Service für Lieferanten zur Verfügung. "Das neue Lieferanten-Authentifizierungssystem bewertet die Reputation und die Aktivitäten von Unternehmen in den Kategorien Gold, Silber und Bronze. Auch werden die Teilnahme der Unternehmen an HKTDC-Veranstaltungen sowie die letzte Aktualisierung angegeben. Dies dient den Einkäufern als Referenz bei der Suche nach den am besten geeigneten Lieferanten", fügte Chau hinzu.

Ebenfalls neu ist die NewsBites Seite, die die neuesten Beschaffungstrends und beliebte Produkte vorstellt sowie Nachrichten über verschiedene Online-Medienkanäle sendet, um Einkäufern den Zugang zu den Seiten der relevanten Lieferanten auf der Plattform zu erleichtern.

Autumn Sourcing Week | ONLINE startet nächsten Montag

Nach dem Erfolg der Summer Sourcing Weeks| GO ONLINE Mitte 2020, bei der eine Reihe von Präsenzmessen online stattfanden, veranstaltet das HKTDC nächste Woche die Autumn Sourcing Week | ONLINE unter dem Motto "A New Connected World Beyond the New Normal", an der 2.600 Lieferanten aus 33 Ländern und Regionen teilnehmen werden. Die Online-Messe präsentiert Lieferanten aus 11 Branchen - einschließlich Elektronik, Haushaltswaren, Beleuchtung, Außenbeleuchtung, Umwelttechnologie, Geschenke & Werbemittel, Spielzeug, Babyartikel, PBS-Artikel, Optik und Uhren - auf einer zentralen Sourcing-Plattform. Detaillierte Informationen über Aussteller und ihre Produkte sind zudem auf hktdc.com Sourcing für Einkäufer verfügbar.

Die Online-Messe beinhaltet auch die KI-unterstützte Business-Matching-Plattform Click2Match. Die Plattform führt Einkäufer und Lieferanten zusammen und unterstützt die Terminplanung, Video-Meetings, Live-Chat und den Austausch von Kontakten.

Die Autumn Sourcing Week | ONLINE bietet darüber hinaus mehr als 20 Webinare im Rahmen des Intelligence Hub. Sie sind in vier Hauptthemen gegliedert - SmartTech, Lifestyle, Business Essentials sowie Ökologie und Nachhaltigkeit - und geben mit über 100 führenden Experten Einblick in die neuesten Trends.

Omni-Channel-Plattform für mehr Geschäftschancen

Mit Blick auf die Zukunft kündigte Chau an, dass das HKTDC seine Online-Dienste weiterhin optimiert, um die Geschäftschancen für internationale Einkäufer und Lieferanten zu verbessern. Künftig müssten sich im Messegeschäft Präsenzveranstaltungen und Online-Plattformen integrieren und ergänzen. "Auch wenn die Präsenzmessen wieder stattfinden, wird das HKTDC regelmäßig Online-Sourcing-Events zu bestimmten Themen organisieren, die den Beschaffungszyklen einzelner Branchen gerecht werden. Das dadurch erweiterte Messeerlebnis nutzt die Vorteile von O2O voll aus."

hktdc.com Sourcing: http://sourcing.hktdc.com

Autumn Sourcing Week | ONLINE: http://asw.hktdc.com

Informationen zum HKTDC

Der Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), gegründet 1966, ist eine halbstaatliche Non-Profit-Organisation zur Förderung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen Hongkongs.

