Kühles Blut bewahren in Tokio - Hitze- und Feuchtigkeitsmessung in höchster Präzision

Tokio (ots/PRNewswire)

Die olympischen Pferdedressur-Wettbewerbe sind bereits in vollem Gange. Bis morgen früh werden sich alle Pferdesportler mit der Ankunft der letzten Springpferde in ihrem vorübergehenden Zuhause in der historischen Pferdesportanlage in Baji Koen niedergelassen haben. Um unseren Pferden und unseren Athleten eine optimale Leistung im Tokioter Klima zu ermöglichen, haben die FEI (die internationale Dachorganisation des Pferdesports) und das Organisationskomitee der Olympischen und Paralympischen Spiele (TOCOG) in Tokio umfassende Protokolle zur Hitze- und Feuchtigkeitsmessung eingeführt.

Die FEI arbeitet seit den Olympischen Spielen in Atlanta 1996 daran, die Auswirkungen von Hitze und Feuchtigkeit auf die Leistung zu minimieren, und die Arbeit in Tokio 2020 knüpft daran an.

Hitzeschutzmaßnahmen für die Pferde an beiden Reitsportstätten:

Klimatisierte Ställe sowohl im Baji Koen als auch im Sea Forest Park (Gelände für Cross-Country)

Training und Wettkämpfe für den frühen Morgen und den Abend geplant (unter Flutlicht)

Ständige Überwachung der aktuellen und der prognostizierten Witterungsverhältnisse in Zusammenarbeit mit dem offiziellen Wetteranbieter von Tokio 2020, dem Japan Meteorological Agency

Ständige Überwachung der Witterungsverhältnisse vor Ort mit dem Wet Bulb Globe Temperature (WBGT)-Index, der die Hitzebelastung bei direkter Sonneneinstrahlung unter Berücksichtigung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Sonnenwinkel und Wolkendecke (Sonneneinstrahlung) misst - beim Cross Country alle 15 Minuten

Ständige und genaue Überwachung der Pferde durch ein erstklassiges Veterinärteam, mehrere Kühlanlagen (Schattenzelte, Kaltnebel-Luftbefeuchter, unbegrenzter Zugang zu Eis und Wasser, mobile Kühlgeräte usw.)

Spezifische Klimaprotokolle für Training und Aufwärmprogramm sowie im Wettkampf

Überwachung der Pferde bei der Arbeit mit Wärmebildkameras, die eine genaue Schätzung der Körpertemperatur aus einer Entfernung von 5 - 10 Metern ermöglichen. - Ermöglicht eine Überwachung ohne Beeinträchtigung der Athleten- Hilft bei der frühzeitigen Erkennung der Pferde, bei denen die Gefahr einer Überhitzung besteht- Ermöglicht rechtzeitige Eingriffe wie schnelle Abkühlung während des Trainings und des Aufwärmens sowie vor dem Wettkampf- Möglichkeit, ein Pferd auf der Cross Country-Strecke anzuhalten und mobile Kühlgeräte mitzubringen, um eine schnelle Abkühlung zu gewährleisten. (Diese mobilen Kühlgeräte stehen auch für die Arena-Wettkämpfe sowie in den Aufwärm-Arenen zur Verfügung.)

Hitzeschutzmaßnahmen für die Menschen an beiden Reitsportstätten:

Schatten, spezielle Kühlzelte/-flächen (einschließlich Kaltnebel-Luftbefeuchter) für die Sportler und ihr Team

Einrichtungen und Maßnahmen für Beamte/Freiwillige einschließlich Ruhezeiten, Schatten- und Ruhezonen, Wasser usw.

