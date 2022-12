VKG / AECA

Neuer Direktor für die Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen (VKG)

Bern (ots)

Michael Wieser heisst der neue Direktor der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen (VKG). Damit einhergehend übernimmt er auch die Leitung der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) und des Interkantonalen Rückversicherungsverbandes (IRV).

Der Vorstand der VKG hat den 54-jährigen Michael Wieser zum Direktor VKG gewählt. Er startet seine Arbeit am 1. Juli 2023 und übernimmt, nach einer kurzen Einarbeitungszeit, die Leitung von Alain Rossier, der in den Ruhestand tritt. Michael Wieser ist Ingenieur und Ökonom. Er bringt mehrjährige Erfahrung aus der Energiebranche und dem eidgenössischen Nuklearinspektorat mit. Als Vorstandsmitglied und Experte in verschiedenen Verbänden und Organisationen, die der VKG nahestehen, ist ihm das Verbandswesen bekannt. Dank seiner vernetzten und bereichsübergreifenden Führungserfahrung wird er die Vereinigung - zusammen mit den Gebäudeversicherungen - weiterentwickeln.