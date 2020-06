Arbeitgeber Banken

Personalbestand in der Bankbranche weiterhin leicht rückläufig

Encore un léger recul des effectifs dans le secteur bancaire

Die Zahl der bei Banken in der Schweiz beschäftigten Mitarbeitenden sank im vergangenen Jahr um 1.2 Prozent auf 89'531. Damit ist weiterhin ein leichter Rückgang bei der Beschäftigung in der Bankbranche zu beobachten. Wie schon in den vergangenen Jahren ist ein Grossteil der Abnahme auf Stellenverlagerungen in andere Konzerneinheiten zurückzuführen, die nicht von der Bankenstatistik erfasst werden.

Le nombre de collaborateurs employés dans les banques en Suisse a baissé de 1,2% l’année dernière pour s’établir à 89'531. On observe donc à nouveau un léger recul de l’emploi dans le secteur bancaire. Comme l’année dernière déjà, la plus grande partie de cette diminution des effectifs est imputable à une délocalisation du personnel vers d’autres unités des groupes qui n’apparaissent pas dans les statistiques des banques.

Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung von Arbeitgeber Banken zu der heute von der Schweizerischen Nationalbank veröffentlichten Publikation "Die Banken in der Schweiz 2019".

Für die Berücksichtigung dieser Medienmitteilung in Ihrer Berichterstattung bedanken wir uns schon im Voraus.

Mit freundlichen Grüssen, David Frey.

Madame, Monsieur

Vous trouverez ci-joint un communiqué de presse des banques employeurs sur la publication "Les banques en Suisse 2019" publiée aujourd'hui par la Banque nationale suisse.

Nous vous remercions d'avance d'avoir inclus ce communiqué de presse dans votre reportage.

Bien à vous, David Frey.

Arbeitgeber Banken Dufourstrasse 49 Postfach 4182 4002 Basel info@arbeitgeber-banken.ch www.arbeitgeber-banken.ch

Weiteres Material zum Download Dokument: http://cache.pressmailing.net/content/9f650eb7-713f-4545-9cfb-041f5ad6 2805/20200625_Medienmitte~kbranche_d_def.docx Dokument: http://cache.pressmailing.net/content/c450c5eb-cc38-4716-bd7f-f9afa9cd e0e6/20200625_Medienmitte~kbranche_f_def.docx