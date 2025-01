Natur- und Tierpark Goldau

100 Highlights für 100 Jahre Natur- und Tierpark Goldau

Der Natur- und Tierpark Goldau feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Dies soll gefeiert werden – mit zahlreichen Highlights und abwechslungsreichen Erlebnissen im und rund um den Park.

Am 1. Februar 2025 startet der Natur- und Tierpark Goldau offiziell in sein Jubiläumsjahr. Denn vor genau hundert Jahren wurde der damalige «Naturtierpark» im Restaurant «Rössli» in Goldau gegründet – dies auf den Trümmern des Goldauer Bergsturzes und mit gerade mal vier Hirschen aus dem Stadtpark Lugano.

Dass sich der Natur- und Tierpark Goldau 100 Jahre später zu einem der grössten und meistbesuchten Zoos und Tierparks der Schweiz entwickelt hat, ist vor allem der Bevölkerung und der Region zu verdanken. «Wir sind stolz auf die Geschichte unseres Parks – und all jenen Personen enorm dankbar, die ihn zu dem gemacht haben, was er heute ist. Mit den Aktivitäten in unserem Jubiläumsjahr können wir der Bevölkerung, allen Gästen, unseren Mitarbeitenden und Freiwilligen sowie unseren privaten und institutionellen Spenderinnen und Spendern für ihre wertvolle Unterstützung etwas zurückgeben», freut sich Katrina Wenger, Direktorin des Natur- und Tierparks Goldau.

Erlebnisse für Gross und Klein

So bietet der Natur- und Tierpark Goldau über das Jubiläumsjahr verteilt 100 zusätzliche Aktivitäten für Gross und Klein. Diese stehen ganz im Zeichen der ideellen Ziele, denen sich der Natur- und Tierpark Goldau verschrieben hat: dem Naturschutz, dem Artenschutz, der Bildung und der Forschung.

Zu den Aktivitäten zählen einmalige Events, aber auch Spezialfütterungen, Jubiläumsführungen und weitere unvergessliche Erlebnisse, die regelmässig über das ganze Jahr hinweg zu verschiedenen Themen und Tieren stattfinden. So lässt sich der Natur- und Tierpark Goldau auf eindrucksvolle Weise in all seinen Facetten erleben.

Ausstellung zum Mitmachen

Eine Zeitreise erleben Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung «100 Jahre Natur- und Tierpark Goldau». Diese findet sich ab Frühling in der Erlebnishalle «Goldauer Bergsturz» und bei der Wisent-Anlage gleich nach dem Eingang. Die Ausstellung würdigt einerseits die Vergangenheit des einstigen Naturtierparks und zeigt andererseits die Entwicklung hin zu einem wissenschaftlich geführten, modernen Zoo. Die Ausstellung teilt zudem Anekdoten aus dem Park und fordert die Besucherinnen und Besucher dazu auf, ihre persönlichen Erlebnisse und Geschichten rund um den Natur- und Tierpark mittels Aufnahmebox zu teilen.

Jubiläumsfest für die Bevölkerung

Der grösste Event stellt das Jubiläumsfest am 18. Mai 2025 dar. An diesem Tag lädt der Natur- und Tierpark Goldau alle Interessierten aus der Region und aus der ganzen Schweiz ein, das Jubiläum gemeinsam zu feiern. Ob Zauberei oder Kinderschminken, die Kinder-Band «Zwirbelwind» oder das Duo «Alpengroove» sowie Spezialfütterungen, Tierführungen oder eine Fahrt mit der nostalgischen Dampfbahn: Abwechslungsreiche und familienorientierte Aktivitäten auf der Piazza vor dem Park und im Park stehen auf dem Programm. Dies ist ganz im Sinne von Katrina Wenger. «Das Fest soll den Grundgedanken des Natur- und Tierparks widerspiegeln. Dieser ist kein gewöhnlicher Ort, sondern ein lebendiges Mosaik aus einer 100-jährigen Geschichte, die geprägt ist von wunderbaren Menschen, Begegnungen und Erlebnissen.»

Projekte in der Gemeinde Arth

Nicht nur im Natur- und Tierpark Goldau selbst, auch in der Region wird das Jubiläum grossgeschrieben. So werden rund 1000 Kinder der Primarschulen Arth Teil von packenden Projekttagen, an welchen sie sich mit spannenden Themen rund um die Natur beschäftigen.

Der Natur- und Tierpark wird sogar musikalisch in Szene gesetzt: Im Juni wirken rund 60 Kinder der Musikschule Arth-Goldau sowie des Musikvereins Goldau im Tierpark-Musical «Luna Dorata» mit. Schauplatz des Stücks ist – der Name ist Programm – der Natur- und Tierpark Goldau. Für das Musical übernimmt der Natur- und Tierpark Goldau das Patronat, konzipiert und produziert wird es von der Goldauer Musicalcompany Art & Gold.

Tierische Bewohner bleiben im Fokus

Kein Wunder, ist die Vorfreude auf das Jubiläum auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Natur- und Tierparks Goldau bei all diesen Highlights riesig. Die Stars des Parks bleiben dennoch die tierischen Bewohner: Während das Bartgeier-Paar Mascha und Hans gerade ihr Ei ausbrüten, findet aktuell bei vielen Tieren wie Wolf oder Luchs die Paarungszeit statt. Und je näher der Frühling kommt, desto eher sind schon bald wieder die ersten jungen Mufflons in der Freilaufzone zu beobachten.

Es gibt also jede Menge zu entdecken und zu erleben – und kulinarisch zu geniessen. Von Crêpes und Flammkuchen, Salaten und Suppen über wechselnde Fleisch- und vegetarische Menüs bis hin zu italienischen Klassikern wie Pinsa und Pista: Die vielfältige Gastronomie im Natur- und Tierpark Goldau bietet für jeden Geschmack etwas.

