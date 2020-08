Epona

Epona, die führende Schweizer Tierversicherung, hält diesen Sommer eine grosse Innovation bereit!

Parallel zur Einführung ihrer neuen Produkte im Hunde- und Katzensegment hat sie ein innovatives Online-System entwickelt. Dieses neue digitale Tool, das ab sofort einsatzbereit ist, erleichtert den Haustierbesitzern auf revolutionäre Weise die Auswahl des optimalen Schutzes für ihren treuen Gefährten.

Am Anfang dieser kleinen Revolution stand eine grosse Frage: Welche gemeinsamen Nenner zwischen den verschiedenen Hunde- und Katzenprofilen könnten als Grundlage eines effizienteren Angebots für diese verschiedenen Profile dienen? Epona hat für alle Profile eine Antwort gefunden. Ab jetzt braucht der Kunde nur noch ein paar einfache Informationen online einzugeben, und schon bietet ihm das System eine Reihe massgeschneiderter Leistungen an. Damit ist die Auswahl der Versicherungsprodukte nicht nur einfacher und schneller geworden, sondern auch besser auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Epona-Spezialisten haben erkannt, dass die richtige Definition des Gesundheitsprofils der Katze in erster Linie von ihrer Lebensweise abhängt. Eine im Freien lebende Katze ist sehr spezifischen Problemen ausgesetzt, die sich von denen einer Wohnungskatze deutlich unterscheiden. Durch die Wahl der einen oder der anderen dieser beiden Kategorien können ihrem Besitzer direkt die richtigen Dienstleistungen und Preise angeboten werden. Hinter der Einfachheit dieser Wahl verbergen sich in Wirklichkeit komplexe Algorithmen, die über mehrere Jahrzehnte gesammelte Daten analysieren.

Mit dieser neuen Lösung werden die Möglichkeiten der digitalen Werkzeuge voll ausgeschöpft. Um den diesbezüglich stetig steigenden Kundenerwartungen gerecht zu werden, möchte Epona diese Erneuerung ihres Produktangebots mit lustigen und spannendenden Werbebotschaften untermauern. Ihre neue visuelle Kampagne präsentiert auf humorvolle einfache Art Hunde und Katzen in jeder möglichen Form.

Epona, die bald ihr 120-jähriges Bestehen feiern wird, ist die erste in der Schweiz gegründete Tierversicherung. Mit ihren Angeboten, die sich sowohl an Besitzer von Haustieren als auch an Tierhalter in der Landwirtschaft und Halter fast aller anderen Tierarten wenden, ist sie auch heute noch die einzige Versicherung, bei der sich alles ausschliesslich um den Schutz der Tiere dreht.

