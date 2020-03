HEVC Advance

HEVC Advance erreicht Meilenstein von 10.000 Patenten und meldet den Beitritt von Toshiba als Lizenzgeber

Boston (ots/PRNewswire)

HEVC Advance, ein unabhängiges Unternehmen für Lizenzierungsadministration, gab heute bekannt:

- Die Toshiba Corporation (TOSHIBA) ist ein Lizenzgeber des HEVC Advance HEVC/H.265-Patentpools geworden. - Der Patentpool von HEVC Advance verfügt nun über 10.000 wesentliche Patente für HEVC/H.265, die zur Lizenzierung zur Verfügung stehen - ein Meilenstein, der in der Geschichte der Patentpool-Lizenzierung unerreicht ist. - Der Patentpool von HEVC Advance umfasst nun über 9.000 wesentliche Patente für HEVC/H.265, die nur über HEVC Advance lizenziert werden können (über einen Pool).

Peter Moller, CEO von HEVC Advance, kommentierte: "Wir freuen wir uns sehr, dass TOSHIBA HEVC Advance für die Lizenzierung seiner wesentlichen Patente für HEVC/H.265 ausgewählt hat. TOSHIBA ist einer der anerkanntesten Marktführer in den Bereichen Technologie und geistiges Eigentum und hat über viele Jahre hinweg durch die Einführung verschiedener bahnbrechender Innovationen zur Entwicklung von Branchen und Märkten beigetragen. Die Unterstützung von TOSHIBA zu haben, stellt einen weiteren großen Schritt in Richtung unseres Ziels dar, Barrieren bei geistigem Eigentum zu beseitigen und die Vorteile der HEVC-Technologie allen Verbrauchern und allen Marktteilnehmern zugänglich zu machen."

"Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir nun 29 Lizenzgeber in unserem Programm haben, die insgesamt über 10.700 Patente besitzen, und 22 dieser Lizenzgeber, die über 9.000 Patente repräsentieren, haben HEVC Advance als einzigen Pool gewählt, in dem sie ihre wesentlichen Patente für die Hochtemperaturtechnik lizenzieren können (siehe u. a. Schaubild)", fuhr Herr Moller fort. "Wichtig ist, dass 11 Lizenzgeber, die zuvor an mehr als einem HEVC-Patentpool teilgenommen haben, einschließlich des größten Eigentümers wesentlicher HEVC-Patente, Samsung, nun HEVC Advance als einzigen Patentpool gewählt haben, an dem sie sich beteiligen können. Unsere erfolgreichen und anhaltenden Bemühungen um die Konsolidierung einer beträchtlichen Mehrheit der HEVC/H.265-Patentlandschaft bieten sowohl unseren Lizenzgebern als auch unseren Lizenznehmern einen unvergleichlichen und beispiellosen Wert, und wir freuen uns darauf, durch die Zusammenarbeit mit weiteren Patentbesitzern, die noch dabei sind ihre Optionen hinsichtlich ihrer wesentlichen Patente für HEVC abzuwägen, einen noch größeren Wert zu erzielen."

Informationen zu HEVC Advance

HEVC Advance ist ein unabhängiges Unternehmen für Lizenzierungsadministration, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Administration und Verwaltung eines HEVC/H.265-Patentpools für die Lizenzierung wesentlicher Patente zu leiten. HEVC Advance bietet einen transparenten und effizienten Lizenzmechanismus für die von HEVC patentierte Technologie. Weitere Informationen zu HEVC Advance finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2764939-1&h=535122188&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2764939-1%26h%3D1824099378%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hevcadvance.com%252F%26a%3Dwww.hevcadvance.com&a=www.hevcadvance.com .

