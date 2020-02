adverserve digital advertising services

Yieldlab schließt exklusive Reselling-Partnerschaft mit adverserve

Wien (ots)

Schon mehr als vier Jahre arbeitet Yieldlab, Anbieter der führenden SSP für Premium Programmatic Advertising, mit adverserve, Agentur für Digital Marketing und Experte für Werbetechnologien, zusammen. Nun wird die Zusammenarbeit durch eine exklusive Reselling-Partnerschaft für den österreichischen und Schweizer Markt weiter intensiviert. Die vertiefte Zusammenarbeit umfasst Beratung, Exklusiv-Vertrieb der Yieldlab-Plattform, Implementierung sowie Betreuung und Support für Publisher-Kunden durch die Spezialisten von adverserve. Ziel ist es, die Etablierung von Programmatic Advertising durch die Bereitstellung einer auf die individuellen Vermarktungsanforderungen europäischer Medienunternehmen ausgerichteten Technologielösung weiter zu beschleunigen.

Führende Technologie Hand in Hand mit persönlicher Beratung

Yieldlab hat mit Yieldlab Wired (YRD) eine ganzheitliche Vermarktungsplattform entwickelt, die professionelles Yieldmanagement mit dem automatisierten Handel von Werbeinventar vereint. Die flexible Omnimedia-Technologielösung stellt sicher, dass das Gesamtpotenzial des Mediainventars von Publishern über alle Kanäle hinweg optimal genutzt werden kann. Dazu vergibt die ausgereifte Optimierungstechnologie jede einzelne Ad Impression an den am besten passenden Käufer und spielt sie in weiterer Folge an die gewünschten Audiences in Echtzeit aus. Auch Advertiser und Agenturen profitieren von Yieldlab, indem sie einfach und direkt auf Premium Inventar im redaktionellen Umfeld zugreifen. Es besteht die Möglichkeit vermarkterübergreifende Deals zu vereinbaren, um eine möglichst hohe Reichweite zu erzielen.

Nicole Mortier, Senior Vice President Account Management & Platform Solutions bei Yieldlab, erläutert: „Als deutsches Unternehmen mit Fokus auf die DACH-Region ist uns, abgesehen von modernsten Technologiestandards, insbesondere die individuelle und anforderungsgerechte Beratung und Betreuung unserer Kunden vor Ort sehr wichtig. Dafür haben wir mit adverserve den richtigen Partner an unserer Seite und freuen uns sehr, jetzt zusammen den nächsten Schritt zu gehen. Gemeinsam mit adverserve wollen wir unsere gute Positionierung in Österreich und der Schweiz weiter nachhaltig ausbauen und Medienhäusern aller Gattungen eine programmatische Vermarktungsinfrastruktur zur Verfügung stellen, welche ihnen eine optimale werbliche Monetarisierung ihrer redaktionellen Wertschöpfung ermöglicht. Damit wollen wir auch die weitere Etablierung von Programmatic Advertising als Katalysator für ein effizientes Marketing weiter vorantreiben.“

Partnerschaft auf Augenhöhe

„Wir freuen uns sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und schätzen unsere langjährige Partnerschaft auf Augenhöhe. In Österreich haben schon viele namhafte Publisher wie z. B. „Salzburger Nachrichten“, VGN Digital, LAOLA1.at oder Gute Küche, die Premium SSP von Yieldlab erfolgreich im Einsatz. Selbstverständlich ist es unser Ziel, auch weitere Publisher von der Qualität dieser Technologie zu überzeugen. Wir haben diese Technologie tagtäglich im Einsatz und sehen, welche großen Effizienzvorteile Publishern aber auch Advertisern geboten werden. Besonders hervorzuheben ist auch das extrem hohe Maß an Brand Safety und Transparenz, welches wir bestehenden und zukünftigen Kunden mit der Nutzung von Yieldlab garantieren können“, ergänzt Markus Plank, Managing Director adverserve Österreich.

Auch von der jahrelangen Erfahrung in der Integration von DMP-Daten sollen Kunden zukünftig profitieren. Durch vielseitige Kooperationen mit Audience-Spezialisten und Data Management Plattformen, wie z.B. The ADEX, adsquare, Semasio oder Salesforce wird die Möglichkeit geboten, sehr individuell anpassbare Targeting-Optionen anzubieten.

Claudio Holenstein, Managing Director adverserve Schweiz, begrüßt ebenfalls die Zusammenarbeit und erklärt: “In der Schweiz sehen wir noch viel ungenütztes programmatisches Vermarktungspotenzial im Publisher Segment. Mit Yieldlab besteht die Möglichkeit, nicht nur die ganz großen Publisher zu bedienen. Die Technologielösung gestaltet sich sehr flexibel und ist so auch für mittlere bis kleine Premium Publisher von großer Relevanz. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch den Einsatz von Yieldlab viele Publisher dabei unterstützen können, ihre Monetarisierungsstrategien weiter zu professionalisieren. Die unkomplizierte Anbindung von Daten in Form von Targeting-Deals sowie die hohe Flexibilität im Deal Management macht Yieldlab auch für unsere Advertiser Kunden besonders interessant.“

Über adverserve digital advertising services GmbH

Seit 2001 ist adverserve digital advertising services GmbH als Experte für Werbetechnologie tätig und hat sich bis heute als erfolgreiche Agentur für Digital Marketing etabliert. Als strategischer Partner und Innovationskraft unterstützt adverserve dabei, die Chancenpotentiale der Digitalisierung individuell für Unternehmen zu erfassen, um langfristig maximale Werbeerfolge zu erzielen. Das vielseitige Produkt- und Leistungsportfolio erstreckt sich von der Konzeption nachhaltiger Digitalstrategien, technologischen Innovationen bis hin zur operativen Umsetzung – Kundenindividualität und Transparenz stehen dabei immer im Fokus. Neben dem Hauptsitz in Wien führt die adverserve digital advertising services GmbH eine Niederlassung in der Schweiz sowie in Kroatien und beschäftigt mehr als 55 MitarbeiterInnen. Seit Herbst 2019 ist die Österreichische Post AG Mehrheitseigentümer der adverserve.

Pressekontakt:

Kathrin Steininger

press@adverserve.com

Telefon: +43 1 522 7220 - 72