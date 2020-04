UMIT - The Health & Life Sciences University

Aus "UMIT - the health & life sciences university" wird "UMIT TIROL - Die Tiroler Privatuniversität"

Hall in Tirol (ots)

Nach Einigung mit dem MIT – Massachusetts Institute of Technology ändert die Tiroler health & life sciences Universität UMIT die Marke

Nachdem das MIT –Massachusetts Institute of Technology die Marke der Tiroler Privatuniversität UMIT beeinsprucht hat, ist es jetzt nach langwierigen Verhandlungen zu einer Einigung gekommen. Die UMIT wird zukünftig nach außen unter der neuen Marke „UMIT TIROL – Die Tiroler Privatuniversität“ auftreten.

„Wir waren doch etwas überrascht, als vor einem Jahr das renommierte MIT aus Massachussets, USA, den Markenauftritt unserer Universität beeinsprucht hat. Jetzt haben wir im Verhandlungsweg eine Einigung erzielt. So ist es gelungen einen Kompromiss zu finden, mit dem beide Parteien gut leben können. Wir werden in Zukunft nach außen mit der Marke „UMIT TIROL – Die Tiroler Privatuniversität“ auftreten. Mit der Marke UMIT TIROL unterstreichen wir auch unseren regionalen Bezug und die Zugehörigkeit zum Land Tirol“, sagte dazu der Vizerektor der Tiroler Privatuniversität UMIT TIROL, Philipp Unterholzner, MSc.

Das aktuelle Logo der Universität wird jetzt entsprechend angepasst. „Es war uns in den Verhandlungen sehr wichtig, dass wir auch mit dem neuen Logo möglichst wenig am bisherigen Erscheinungsbild unserer Universität ändern. Deshalb bleiben im Außenauftritt sämtliche Schrift-, und Bilderwelten und das Design unverändert. Die Web-Adresse der Tiroler Privatuniversität UMIT TIROL wird von www.umit.at auf www.umit-tirol.at geändert“, sagte Unterholzner. Die notwendigen Anpassungen vom Briefpapier, über Webauftritt, Social Media Auftritt, Werbemitteln etc. bis hin zu den E-Mail Adressen werden beginnend mit Mai kontinuierlich umgesetzt. Der offizielle Firmenname der Universität „UMIT – Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik GmbH“ bleibt unverändert.

Die Tiroler Privatuniversität UMIT TIROL mit Sitz in Hall wurde im Jahr 2002 gegründet und beschäftigt sich in universitärer Forschung und Lehre mit aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen und der Technik. Aktuell bietet die Universität 21 hochwertige Bachelor-, Master- und Doktoratsstudien, sieben Universitätslehrgänge, zehn Universitätskurse und weitere neun Zertifikatskurse an. Ein Angebot, das derzeit knapp über 2000 Studierende in Anspruch nehmen. Insgesamt arbeiten die Wissenschaftler der Privatuniversität UMIT TIROL an 128 Forschungsprojekten mit einem Projektvolumen von 7,6 Millionen Euro. In Forschung, Lehre und Verwaltung sind an der Tiroler Privatuniversität UMIT TIROL 250 Mitarbeiter beschäftigt. Das Gesamtbudget beträgt 16 Millionen Euro.

