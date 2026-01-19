PRESSEPORTAL Presseportal Logo

VCS Verkehrs-Club der Schweiz

Ausgezeichnete Personalpolitik beim VCS

Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz ist für seine Personalpolitik erneut ausgezeichnet worden. Die Fachstelle UND hat dem Verband zum sechsten Mal ihr Label verliehen. Gegenüber der letzten Zertifizierung konnte sich der VCS in einzelnen Bereichen weiter verbessern – etwa beim Vaterschaftsurlaub und beim Frauenanteil in Führungspositionen.

Silvia Kamm, Personalleiterin und Gleichstellungsbeauftragte des VCS, ist erfreut über die erneute Zertifizierung. Das UND-Label sei aber auch Verpflichtung: «Wir möchten in dieser Beziehung auch künftig eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Anstellungsbedingungen helfen bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden und stärken zudem die Verbundenheit der Belegschaft mit dem Verband.»

Work-Life-Balance beim VCS top

Gleichstellung und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sind dem VCS als Arbeitgeber ein zentrales Anliegen. Teilzeitarbeit wird darum im gesamten Betrieb ermöglicht und gefördert. Ferner erlaubt der VCS viel Autonomie bei der Arbeitszeitgestaltung und hinsichtlich Home-Office.

Ein weiteres Plus ist die grosszügige Ferienregelung des VCS: 5 Wochen Ferien für alle – plus eine zusätzliche Ferienwoche ab dem 40. Altersjahr. Auch beim Elternurlaub gewährt der VCS Vorteile: Väter erhalten zehn Wochen Vaterschaftsurlaub und der Mutterschaftsurlaub beträgt 16 Wochen bei vollem Lohn anstelle der gesetzlichen 14 Wochen bei 80 % Lohn. Ausserdem werden zusätzliche Familienzulagen ausgerichtet.

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:

Das UND-Label

Die Fachstelle UND engagiert sich für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Sie überprüft die von ihr zertifizierten Organisationen und Unternehmen regelmässig. Damit wird sichergestellt, dass sich diese weiterentwickeln und den veränderten gesellschaftlichen und arbeitsmarktlichen Bedingungen Rechnung tragen. Der VCS wurde 2007 erstmals zertifiziert und hat das Label nun zum 6. Mal erhalten.

Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz engagiert sich für eine nachhaltige Verkehrspolitik und befürwortet ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen Verkehrsträger. Mit 85 000 Mitgliedern ist der VCS schweizweit der grösste Verkehrsverband, der sich für eine nachhaltige Mobilität einsetzt.
Weitere Informationen:  www.verkehrsclub.ch
VCS Verkehrs-Club der Schweiz | Aarbergergasse 61 | Postfach | 3001 Bern
Medienstelle 079 708 05 36 |  medien@verkehrsclub.ch
  • 13.01.2026 – 15:37

    Umfrage belegt: Bevölkerung will keinen Autobahn-Ausbau durch die Hintertür

    Eine repräsentative Umfrage im Auftrag des VCS Verkehrs-Club der Schweiz zeigt: Die Schweizer Bevölkerung steht klar zum demokratischen Entscheid gegen den Autobahn-Ausbau vom 24. November 2024. Dass der Bundesrat einige der abgelehnten Projekte dennoch im Bericht «Verkehr ‘45» erwägt, empfindet eine deutliche Mehrheit (58 %) als undemokratisch. Der VCS wird ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 09:00

    Keine vorschnelle Besteuerung von Elektrofahrzeugen

    Die Abgabe auf Elektrofahrzeuge, wie sie der Bundesrat in seiner Vernehmlassungsvorlage vorschlägt, geht zwar grundsätzlich in die richtige Richtung – sie darf jedoch die übergeordneten klimapolitischen Ziele nicht mit einer Einführung per 2030 gefährden. Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz fordert eine Besteuerung von E-Autos frühestens ab 2035 – abgestimmt auf die Klimapolitik. Der VCS unterstützt das Prinzip ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 09:01

    1. und 2. Klassen der Tagesschule Maschwanden ZH gewinnen «walk to school»-Wettbewerb

    Noch nie haben sich so viele Schüler*innen und Klassen an den VCS-Aktionswochen «walk to school» beteiligt wie bei der diesjährigen 14. Ausgabe: 15 609 Kinder aus 796 Klassen nahmen am Wettbewerb teil – gewonnen hat die 1./2. Klasse der Tagesschule Maschwanden (ZH). Ziel der Herbstaktion «walk to school» ist, den Schulweg zu Fuss bewusst zu erleben. Während ...

    mehr
