VCS Verkehrs-Club der Schweiz

Ausgezeichnete Personalpolitik beim VCS

Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz ist für seine Personalpolitik erneut ausgezeichnet worden. Die Fachstelle UND hat dem Verband zum sechsten Mal ihr Label verliehen. Gegenüber der letzten Zertifizierung konnte sich der VCS in einzelnen Bereichen weiter verbessern – etwa beim Vaterschaftsurlaub und beim Frauenanteil in Führungspositionen.

Silvia Kamm, Personalleiterin und Gleichstellungsbeauftragte des VCS, ist erfreut über die erneute Zertifizierung. Das UND-Label sei aber auch Verpflichtung: «Wir möchten in dieser Beziehung auch künftig eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Anstellungsbedingungen helfen bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden und stärken zudem die Verbundenheit der Belegschaft mit dem Verband.»

Work-Life-Balance beim VCS top

Gleichstellung und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sind dem VCS als Arbeitgeber ein zentrales Anliegen. Teilzeitarbeit wird darum im gesamten Betrieb ermöglicht und gefördert. Ferner erlaubt der VCS viel Autonomie bei der Arbeitszeitgestaltung und hinsichtlich Home-Office.

Ein weiteres Plus ist die grosszügige Ferienregelung des VCS: 5 Wochen Ferien für alle – plus eine zusätzliche Ferienwoche ab dem 40. Altersjahr. Auch beim Elternurlaub gewährt der VCS Vorteile: Väter erhalten zehn Wochen Vaterschaftsurlaub und der Mutterschaftsurlaub beträgt 16 Wochen bei vollem Lohn anstelle der gesetzlichen 14 Wochen bei 80 % Lohn. Ausserdem werden zusätzliche Familienzulagen ausgerichtet.

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:

Silvia Kamm, Personalleiterin, 031 358 58 75

Medienstelle VCS, 079 708 05 36, medien@verkehrsclub.ch

Das UND-Label

Die Fachstelle UND engagiert sich für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Sie überprüft die von ihr zertifizierten Organisationen und Unternehmen regelmässig. Damit wird sichergestellt, dass sich diese weiterentwickeln und den veränderten gesellschaftlichen und arbeitsmarktlichen Bedingungen Rechnung tragen. Der VCS wurde 2007 erstmals zertifiziert und hat das Label nun zum 6. Mal erhalten.

Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz engagiert sich für eine nachhaltige Verkehrspolitik und befürwortet ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen Verkehrsträger. Mit 85 000 Mitgliedern ist der VCS schweizweit der grösste Verkehrsverband, der sich für eine nachhaltige Mobilität einsetzt. Weitere Informationen: www.verkehrsclub.ch

VCS Verkehrs-Club der Schweiz | Aarbergergasse 61 | Postfach | 3001 Bern Medienstelle 079 708 05 36 | medien@verkehrsclub.ch