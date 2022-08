Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Laufen für den Frieden!

Volksbund ruft zu gemeinsamer Aktion auf

Kassel (ots)

Mit einem guten Beispiel voranlaufen und aktiv ein Zeichen für den Frieden setzen - dazu ruft der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. jetzt auf. Vom 1. bis 21. September heißt es "Laufen für den Frieden" - dabei kann jede und jeder eine Strecke joggen, wandern oder walken und das mit einer Spende für die internationale Friedensarbeit verknüpfen.

Der Friedenslauf des Volksbundes beginnt am 1. September, dem deutschen Antikriegstag. Es ist der Jahrestag des Angriffs der deutschen Wehrmacht auf Polen 1939. Die Aktion läuft dann bis zum Weltfriedenstag am 21. September. Teilnehmen kann man allein, zu zweit, in kleinen oder großen Gruppen. Auch der Rahmen ist variabel: Das kann der wöchentliche Lauftreff oder das gemeinsame Training im Verein sein, aber auch die Wanderung am Wochenende. Gerne können sich auch Schulen und Firmenteams beteiligen sowie größere Organisationen ein Zeichen für Frieden und Versöhnung setzen.

Die Anmeldung geht ganz einfach auf www.volksbund.de/friedenslauf

Der Volksbund dankt dem Lauf-Team der Bundeswehr, das vom 10. Bis 25. September 2022 ebenfalls zu einem Spendenlauf aufruft und anteilig auch die Arbeit des Volksbundes unterstützt. Anmeldungen hier: www.v-run.de/event/bundeswehr-und-reservisten-spendenlauf-2022.html