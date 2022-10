Midea Group

Midea kündigt verbesserte Nachhaltigkeitsstrategie auf Chillventa 2022 an, mit Fokus auf Lösungen, die Verbrauchern ein grünes Leben ermöglichen

Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die Auswirkungen des Klimawandels haben das Verhalten der Kunden verändert und zu einer Welle der grünen Revolution geführt. Vor diesem Hintergrund setzt der Smart Home-Weltmarktführer Midea („das Unternehmen") sein langjähriges Versprechen, den Verbrauchern zu einem umweltfreundlicheren Lebensstil und Wohnraum zu verhelfen, einen weiteren Schritt um und stellt auf der Chillventa 2022 seine aktualisierte Nachhaltigkeitsstrategie für seine grünen Produkte vor.

„Die globale Erwärmung und die Energiekrise haben uns dazu veranlasst, unsere Produktentwicklung und Lieferkettenstrategie zu überdenken, während wir weiterhin nach innovativen Wegen suchen, um den CO2-Fußabdruck der Produkte von Midea zu reduzieren und unser Engagement für das Ziel der Kohlenstoffneutralität zu stärken. Das Herzstück der neuen grünen Strategie von Midea ist ein verstärkter Fokus auf Energieeffizienz und intelligentes Energiemanagement. Wir glauben, dass dies die beiden Antworten sind, um unseren Kunden zu helfen, ihre Energierechnungen zu senken und gleichzeitig den Wohnkomfort zu verbessern", sagte Thomas Kunnig, Produktmanager von Midea Deutschland.

Mit Blick auf die Abwärme von Klimaanlagen wird Midea die Entwicklung eines neuen Systems anführen, das die konzentrierte Wärme aus einer Klimaanlage zurückgewinnen und für die Warmwasserversorgung wiederverwenden kann. Die neue Technologie kann den Nutzern, insbesondere denjenigen, die in Gegenden leben, in denen Klimaanlagen die meiste Zeit des Jahres in Betrieb sind, erhebliche Vorteile bieten, da sie eine zuverlässige und kostengünstige Lösung darstellt, die heißes Wasser bei deutlich geringerem Stromverbrauch liefert.

Unter dem Motto „Midea hat eine Idee" präsentierte das Unternehmen außerdem eine ganze Reihe neuer umweltfreundlicher Lösungen zur Senkung des Stromverbrauchs seiner Produkte, darunter das Wärmerückgewinnungssystem CirQ, die energiesparende Technologie Tesseraction sowie die neue umweltfreundliche Split-Klimaanlage Breezeless E. Mit der Präsentation seiner jüngsten Bemühungen um die Bewältigung von Umweltproblemen und des Klimawandels demonstrierte Midea sein Engagement für emissionssenkende Innovationen und seine kundenorientierte Geschäftsstrategie, die die Bedürfnisse der Benutzer in den Mittelpunkt stellt, um deren sich ständig verändernden Lebensstil zu erfüllen.

Auf der Veranstaltung wurde Midea auch die weltweit erste Umwelt-Produktdeklaration (EPD) für Klimatisierungsprodukte im Rahmen des internationalen EPD-Systems erteilt und erhielt eine Product Carbon Footprint-Zertifizierung des Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmens (TIC) TÜV SÜD. Das Zertifikat, das auf der Bewertung und Überprüfung des CO2-Fußabdrucks und des Energieverbrauchs eines Produkts über seinen gesamten Lebenszyklus basiert, bietet detaillierte und transparente Informationen über die Nachhaltigkeit und die Umweltauswirkungen der Klimageräte von Midea und unterstreicht damit die technologische Kompetenz von Midea im Bereich Green Tech, das innovative klimabewusste Design sowie die zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens.

In den letzten Jahren hat Midea seine Bemühungen zur Förderung und Entwicklung kohlenstoffarmer und energieeffizienter Produkte verdoppelt. Midea hat seine Bemühungen um den Umweltschutz erweitert und eine neue Reihe von umweltfreundlichen Produkten entwickelt, die von seiner eigenen Frequenzumwandlungstechnologie und intelligenten Algorithmen angetrieben werden, die es der Marke ermöglichen, für eine neue Generation globaler Kunden zur ersten Wahl zu werden. Bis 2021 wurden über 2,1 Millionen R290-Klimageräte von Midea mit neuem Kältemittel produziert und auf den Markt gebracht.

„Nachhaltigkeit steht an der Spitze unserer Geschäftsstrategie und leitet uns dazu an, innovative Ansätze für Produktdesign, Materialbeschaffung, Herstellung, Logistik, Recycling und Dienstleistungen zu erforschen und voranzutreiben, die nun die sechs Säulen des grünen Ökosystems von Midea bilden. Wir glauben, dass unser Fokus auf Energieeffizienz und Wärmerückgewinnung eine neue Möglichkeit ist, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren, eine sauberere und nachhaltigere Lösung, die es globalen Nutzern ermöglicht, eine gesunde und angenehme Wohnumgebung zu schaffen", sagte Thomas Kunnig, Produktmanager von Midea Deutschland.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1921284/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1921285/image_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1921286/image_3.jpg

