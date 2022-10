Midea Group

Midea stellt weltweit sein energieeffizientes Konzept TESSERACTION vor, um ein intelligentes Eco-Comfort-Erlebnis bei Klimaanlagen zu schaffen

Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire)

NÜRNBERG, Deutschland, 13. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Der weltweit führende Haushaltsgerätehersteller Midea Group (000333SZ) wird auf der Chillventa 2022, der weltweit führenden Messe für Kältetechnik, das einzigartige Konzept vorstellen, welches Komfort und Energieeffizienz kombiniert: TESSERACTION. TESSERACTION wurde exklusiv von Midea entwickelt und ist ein Konzept, das hyperdimensionale Technologien integriert, um ein intelligentes Eco-Comfort-Raumklima-Erlebnis zu schaffen.

Als Pionier bei der Verbesserung der Energieeffizienz von Klimaanlagen hat Midea sein langjähriges Engagement unter Beweis gestellt, ein innovatives Energiesparsystem für Nutzer weltweit herzustellen, ohne die Komfort-Thematik zu vernachlässigen sowie einen energieeffizienten, komfortablen und nachhaltigen Lebensstil erzielen zu können. Vor diesem Hintergrund hat Midea TESSERACTION entwickelt.

TESSERACTION ist ein sich ständig weiterentwickelndes Konzept, da Midea permanent die Möglichkeiten prüft, die Energieeffizienz ohne Nutzerkomfortverluste zu optimieren. Dieses Konzept wird durch verschiedene technische Stärken unterstützt, die von Maschinenkomponenten bis hin zur intelligenten Algorithmus-Steuerung reichen. Jetzt gab Midea seine vier Hauptsäulen bekannt: Powerplus Kompressorsystem, umfassendes Luftkanal-Design, Hyper Grapfins und unendliche Algorithmus-Steuerung.

Das Powerplus Kompressorsystem enthält einen Wechselrichter-Kompressor mit Seltene-Erden-Magneten, um ein zwölfmal stärkeres Magnetfeld als die Vorgängermodelle zu erzeugen. Die duale Modellerkennung von Flussverkettungen bestimmt vorzeitig die Rotorpositionen und liefert genau den erforderlichen Strom, um den kontinuierlichen Betrieb des Rotors mit minimalem Energieverlust zu gewährleisten, wodurch die Energieeffizienz um 8 % erhöht wird. Dies wird dadurch erreicht, dass der Kompressor dank der Abstimmung des Optimierungsalgorithmus für die Drehmoment-Kompensation und der adaptiven Busspannungs-Positionierung mit einer niedrigen und stabilen Frequenz betrieben werden kann. Wenn auf diese Weise festgestellt wird, dass die ideale Temperatur erreicht ist, hält der Wechselstrom die Temperatur bei minimalem Energieverbrauch aufrecht.

In Bezug auf das Luftkanal-Design hat Midea seine Innen- und Außengeräte optimiert. Die Effizienz von Komponenten im Außengerät, wie z. B. Lüfter mit schrägen Lamellen und eine geräuscharme Halterung, wurde verbessert, um eine gleichmäßigere Luftzirkulation zu ermöglichen, wodurch der Energieverbrauch reduziert und die Energieeffizienz verbessert wird. Inspiriert vom Tragflächen-Design in der Luft- und Raumfahrt wurde zudem das Gitter überarbeitet, um den Luftwiderstand zu reduzieren, wodurch ein besserer Luftstrom und mehr Energieeffizienz möglich sind.

Hyper Grapfins sind innovative Lamellen mit spezieller Beschichtung. Zwischen den korrosionsbeständigen Beschichtungen wird das Nanomaterial Graphen hinzugefügt, um die Haltbarkeit zu erhöhen und die Wärmeleitung des Wärmetauschers um 9 % zu beschleunigen. Infolgedessen ist die Klimaanlage aufgrund dieser Lamellen in der Lage, ihre Gesamtkühlleistung für eine lange Nutzungsdauer beizubehalten.

Über diese Hardware-Upgrades hinaus nutzt die unendliche Algorithmus-Steuerung, die aus der vorherigen Berechnung entwickelt wurde, einen fortschrittlichen KI-Algorithmus. Diese Technologie optimiert den Nutzerkomfort und die Energieeffizienz. Midea berücksichtigt mehr Parameter, um Klimaanlagen-Lösungen zu optimieren. Zusätzlich zur Raumgröße und Raumtemperatur lernt der neue KI-Algorithmus selbstständig von den Gewohnheiten und Präferenzen der Nutzer und passt sich entsprechend der sich verändernden Umgebung an. Damit bietet Midea das ideale Heimerlebnis für Nutzer, so dass sie sich an einem auf ihre Bedürfnisse angepassten Erlebnis mit minimalem Energieverbrauch und zusätzlicher Energieeinsparung von 20 % erfreuen können.

Diese vier Komponenten von TESSERACTION stellen einen gewaltigen Sprung in Design und Entwicklung von Klimaanlagen mit Verbesserungen bei Hardware und Softwarealgorithmus dar, die es dem Gerät ermöglichen, mit geringem Verbrauch und hohem Wirkungsgrad zu arbeiten.

Mit TESSERACTION hat Midea mit seinen Klimaanlagen den Grundstein für ein komfortableres Heimerlebnis mit einem nachhaltigeren Energiesystem gelegt. Aufbauend auf diesen technologischen Innovationen wird sich Midea weiter für umweltfreundliche Lösungen einsetzen, indem es mehr transformative Produkte mit umweltfreundlicheren Funktionen entwickelt, die den Energieverbrauch minimieren und gleichzeitig den Kühlkomfort maximieren können.

