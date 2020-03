Gruner + Jahr GmbH

FOOD-Marken starten Aktionen in Zeiten von Corona

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

- ESSEN & TRINKEN und CHEFKOCH starten Aktion #stayathomeandcook - BEAT unterstützt die Gastronomieszene mit der Aktion #beatmagazinhilft

Die Corona-Krise zwingt die meisten von uns, ihre Zeit zuhause zu verbringen, viele arbeiten im Homeoffice und müssen ihre Kinder auch unter der Woche den ganzen Tag über versorgen. Die Marken der COI FOOD reagieren auf die Situation der Menschen in Zeiten der Corona-Krise. ESSEN & TRINKEN und CHEFKOCH rufen nun gemeinsam dazu auf, es sich Zuhause so gemütlich wie möglich zu machen und sich Zeit zum Kochen und Genießen zu nehmen.

Tägliche Hacks und Zuhause-Rezepte unter #stayathomeandcook

Die Vorratskammer ist voll mit Pasta, Mehl, Kartoffeln und Konserven? ESSEN & TRINKEN bietet die richtigen Tipps, damit es nicht jeden Tag Spaghetti mit Tomatensoße gibt - und wenn doch, dann wenigstens mit der besten Soße, die man aus Dosentomaten kochen kann. Unter #stayathomeandcook veröffentlicht ESSEN & TRINKEN ab sofort einen täglichen Newsletter mit den besten Rezepten für die Krise. Für den einen gibt es praktische und machbare Rezepte, die leicht gelingen und einfach gut schmecken. Für den anderen sind es ausgefallene Rezepte, für die man sich sonst nicht die Zeit nehmen würde. Dazu serviert die ESSEN & TRINKEN-Redaktion den Leser*innen und Nutzer*innen How-to-Videos sowie Tipps und Tricks, um die Zeit daheim kulinarisch geschmackvoll zu überbrücken. Als weitere Hilfestellung arbeitet die Redaktion an einem übersichtlichen Wochenplaner auf http://www.essen-und-trinken.de um seltener Lebensmittel einkaufen zu müssen: der Planer hält alle Zutaten für Hauptmahlzeiten der Woche parat. Planung ist bekanntlich (fast) alles. Zum Start geht es um die besten Rezepte mit Pasta, die jetzt jeder im Vorratsschrank hat.

Auch CHEFKOCH unterstützt seine Nutzer und ihre Familien mit jeder Menge schnellen und leckeren Rezepten für jeden Tag. Unter https://www.chefkoch.de/magazin/stay-at-home-and-cook gibt es ab sofort viele verschiedene Artikel mit Rezeptgalerien zu schnellen und abwechslungsreichen Gerichten. Ob Rezepte mit 5 Zutaten, Pasta-Rezepte unter 20 Minuten, schnelle Gerichte mit Kartoffeln oder Kochen mit Kindern - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auch auf den Social-Media-Kanälen von CHEFKOCH gibt es tolle Rezept-Ideen: CHEFKOCH-Mitarbeiter geben Einblicke in ihre liebsten Homeoffice-Rezepte und rufen die Nutzer dazu auf, ihre Lieblings-Rezepte zu teilen.

BEAT unterstützt die Gastronomie mit der Aktion #beatmagazinhilft

Normalerweise berichtet BEAT über FOOD, TRAVEL, CHEFS - über die spannendsten neuen Restaurants in Deutschland, Europa und der Welt und die Menschen, die das alles so besonders machen. Nun schließen viele Betriebe wegen der Corona-Krise, sehen wirtschaftlich schweren Zeiten entgegen. BEAT möchte zumindest ein bisschen helfen. BEAT ruft Gastronomen dazu auf unter #beatmagazin, #beatmagazinhilft und #supportyourlocalrestaurant zu erzählen, wie sie mit der Krise umgehen. Bieten sie einen Lieferservice oder Gutscheine für zukünftige Restaurantbesuche an? Machen die Restaurants aus ihrem Restaurant eine Bäckerei, ein Lebensmittelgeschäft oder einen Versandhandel? Gebt ihr kostenlos Sauerteig-Starter ab oder kocht für Menschen, die nicht vor die Tür gehen können? Durch die Verlinkung und Erwähnung auf dem Instagram-Account möchte BEAT die Branche unterstützen.

Den ESSEN & TRINKEN-Newsletter #stayathomeandcook gibt es unter: https://www.essen-und-trinken.de/7-rtkl-newsletter

Beteiligte Marken an der #stayathomeandcook-Aktion sind: #essenundtrinken_magazin @essenundtrinken_magazin #BEEFmagazin @beef_magazin #beatmagazin @b_eat_magazin #chefkoch @chefkoch #chefkochmagazin @chefkoch_magazin #salonmagazin @salonmagazin #einfachhausgemacht @einfach_hausgemacht

Bildmaterial zu den unterschiedlichen Aktionen gibt es zum Download unter: https://bit.ly/2WtjRg6 Passwort: food

Redaktioneller Hinweis:

GEMEINSAM GEGEN CORONA ist eine Initiative der Mediengruppe RTL, RTL Radio Deutschland und Gruner + Jahr sowie der Audio Alliance. Gemeinsam setzen sie ein Zeichen im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Die genannten Unternehmen sind Teil der Bertelsmann Content Alliance, zu der ebenfalls die UFA, die Verlagsgruppe Random House sowie das Musikunternehmen BMG gehören.

Kontakt:

Pressekontakt:



Andrea Kramer

PR / Kommunikation COI FOOD

Telefon: 040 / 37 03 - 3847

E-Mail: kramer.andrea@guj.de