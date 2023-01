Venture Global LNG, Inc.

Venture Global gibt Abschluss über vorrangig besicherte Anleihen in Höhe von 1.000.000.000 US-Dollar von Venture Global Calcasieu Pass, LLC bekannt

Venture Global LNG, Inc. („Venture Global") gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Venture Global Calcasieu Pass, LLC („VGCP") ihr Angebot von 6,250 % vorrangig besicherter Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2030 in Höhe von 1.000.000.000 US-Dollar („die Anleihen") erfolgreich abgeschlossen hat. Die Anleihen werden am 15. Januar 2030 fällig.

VGCP beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu nutzen, um (i) bestimmte ausstehende Beträge im Rahmen der bestehenden vorrangig besicherten erstrangigen Kreditlinien von VGCP (die „bestehenden Kreditlinien") vorzeitig zu tilgen, (ii) die Kosten für die Beendigung von Sicherungsgeschäften in Verbindung mit einer solchen vorzeitigen Tilgung zu zahlen und (iii) Gebühren und Kosten in Verbindung mit dem Angebot zu zahlen. Die Anleihen werden von TransCameron Pipeline, LLC (einer Tochtergesellschaft von VGCP) verbürgt. Die Anleihen sind durch ein erstrangiges Sicherungsrecht an den Vermögenswerten, mit denen die bestehenden Kreditlinien und die bestehenden vorrangig besicherten Anleihen von VGCP belegt sind, gleichrangig gesichert.

Die Anleihen wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von den Registrierungspflichten des Securities Act ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die angebotenen Anleihen dar, noch dürfen diese angebotenen Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Rechtsordnung verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Informationen zu Venture Global

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken bezogen wird. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, begann im Januar 2022 mit der Produktion von LNG. Das Unternehmen baut oder entwickelt außerdem weitere 60 MTPA an Produktionskapazität in Louisiana, um der Welt saubere und erschwingliche Energie zu liefern. Das Unternehmen entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -absorption (CCS).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf vergangene oder gegenwärtige Fakten oder Bedingungen beziehen, sind „zukunftsgerichtete Aussagen". Zu den „zukunftsgerichteten Aussagen" gehören unter anderem Aussagen zur Geschäftsstrategie, den Plänen und Zielen von Venture Global, einschließlich der Verwendung der Erträge aus dem Angebot. Venture Global ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in diesen „zukunftsgerichteten Aussagen" widerspiegeln, angemessen sind, allerdings sind sie von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die außerhalb der Kontrolle von Venture Global liegen. Überdies können sich die Annahmen als unzutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren erheblich von den in den „zukunftsgerichteten Aussagen" angenommenen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese „zukunftsgerichteten Aussagen" beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurden, und Venture Global ist nicht verpflichtet, diese „zukunftsgerichteten Aussagen" zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, oder Gründe zu nennen, warum die tatsächlichen Ergebnisse abweichen können, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

