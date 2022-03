Venture Global LNG, Inc.

VENTURE GLOBAL LNG BAUT LNG-PARTNERSCHAFT MIT SHELL AUS

Arlington, Va., 8. März 2022 (ots/PRNewswire)

Venture Global LNG gab heute die Unterzeichnung eines neuen langfristigen 20-Jahres-Vertriebs- und Kaufvertrags (SPA) mit Shell NA LNG LLC (Shell) für die Lieferung von 2 Millionen Tonnen LNG pro Jahr (MTPA) aus der Plaquemines LNG-Exportanlage von Venture Global bekannt. Dieser neue Vertrag baut auf dem bestehenden Vertrag von Shell über 2 MTPA aus dem Calcasieu Pass LNG-Exportterminal auf und erhöht die langfristige Abnahme von Shell aus den Anlagen von Venture Global auf insgesamt 4 MTPA.

„Venture Global fühlt sich geehrt, dass Shell, unser erster Gründungskunde am Calcasieu Pass, sich entschieden hat, die bestehende Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen durch eine zweite Partnerschaft in Plaquemines zu erweitern", sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global. „Venture Global ist bestrebt, kostengünstiges US-LNG schnell in Betrieb zu nehmen, um den Weltmarkt gut zu versorgen und gleichzeitig die wachsenden Energie- und Klimaziele unserer Kunden zu erfüllen. Wir freuen uns darauf, viele Jahre lang mit Shell zusammenzuarbeiten, um kostengünstiges, sauberes amerikanisches LNG auf die Märkte zu bringen, die es am meisten brauchen."

Venture Global hält nun mit Calcasieu Pass den Weltrekord für den schnellsten Bau einer großen LNG-Anlage auf der grünen Wiese und ist aktiv am Bau von Plaquemines LNG beteiligt, das voraussichtlich 2024 in Betrieb gehen wird.

Es wird erwartet, dass sich die weltweite LNG-Nachfrage bis 2040 nahezu verdoppeln wird. Dieses Geschäft wird zusätzliche Mengen für das führende und vielfältige globale LNG-Portfolio von Shell sichern.

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgaslagerstätten stammt. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, begann im Januar 2022 mit der Produktion von LNG. Darüber hinaus baut oder entwickelt das Unternehmen weitere 60 MTPA an Produktionskapazität in Louisiana, um die Welt mit sauberer, erschwinglicher Energie zu versorgen. Das Unternehmen entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -absorption (CCS).

