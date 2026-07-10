Kunstmuseum St.Gallen

Das Kunstmuseum St.Gallen lanciert eine neue Website und schärft seinen visuellen Auftritt im Hinblick auf das Jubiläumsjahr 2027

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Das Kunstmuseum St.Gallen lanciert eine neue Website und schärft seinen visuellen Auftritt im Hinblick auf das Jubiläumsjahr 2027

Im Hinblick auf sein Jubiläumsjahr 2027, in dem das Kunstmuseum St.Gallen sein 150-jähriges Bestehen feiert, entwickelt das Museum seinen visuellen Auftritt weiter und hat eine neue Website lanciert. Die Massnahmen sind Teil eines strategischen Prozesses, mit dem das Museum seine analogen und digitalen Angebote künftig noch zugänglicher, zeitgemässer und nutzerorientierter gestalten möchte.

Die neue Website bietet Besucher*innen eine übersichtlich strukturierte Navigation, vertiefte Informationen zu Ausstellungen und Veranstaltungen sowie verbesserte Möglichkeiten zur individuellen Besuchsplanung. In Zusammenarbeit mit Eye-Able, einer Plattform für digitale Barrierefreiheit, wurde zudem die digitale Zugänglichkeit erweitert: Die Website kann mithilfe von KI an die Bedürfnisse verschiedener Nutzergruppen angepasst werden und steht in sieben Sprachen zur Verfügung. Damit trägt sie zu einem inklusiven und nutzerfreundlichen Online-Erlebnis bei.

Parallel zur Neulancierung der Website wurde auch der visuelle Auftritt des Museums behutsam weiterentwickelt. Das neue Corporate Design entstand in Zusammenarbeit mit den St.Galler Grafiker*innen Bänziger Hug Kasper Florio. Ziel ist es, die Identität des Hauses zeitgemäss zu schärfen und eine konsistente visuelle Grundlage für die zukünftige Kommunikation zu schaffen – sowohl im digitalen Raum als auch vor Ort.

Die Einführung des weiterentwickelten Erscheinungsbilds erfolgt ab Sommer 2026 schrittweise über verschiedene Kommunikationskanäle hinweg. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Rolle des Museums heute und in Zukunft wird im Jubiläumsjahr 2027 im Rahmen einer umfassenden Kommunikationskampagne vertieft.

Mit den nun umgesetzten Massnahmen schafft das Kunstmuseum St.Gallen eine Grundlage für kommende inhaltliche Initiativen und lädt sein Publikum ein, das Haus auch digital neu zu entdecken.

Die Pressemitteilung finden Sie separat als PDF-Datei.

Falls Sie das neue Logo benötigen, wenden Sie sich bitte an kommunikation@kunstmuseumsg.ch.

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Pressekontakt: kommunikation@kunstmuseumsg.ch

Nadine Sakotic Kunstmuseum St.Gallen, Head of Communications and Marketing, T +41 71 242 06 84

www.kunstmuseumsg.ch