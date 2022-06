Kunstmuseum St.Gallen

On On Kawara, 27. August – 6. November 2022, Kunstzone Lokremise St.Gallen

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

On

On Kawara

27. August – 6. November 2022, Kunstzone Lokremise St.Gallen

Mit Beiträgen von Bethan Huws, Tatsuo Miyajima, Barbara Signer, Aleksandra Signer und Roman Signer

Sie scheint nicht fassbar zu sein, die Zeit, die unsere Existenz wie kaum eine andere Dimension definiert. Die Hommage an On Kawara und Hiroko Kawahara vereinigt fünf Kunstschaffende, die einzigartige Werke zu diesem Thema geschaffen haben. Im Fluss der Zeit stehen sie im Dialog mit zentralen Werkgruppen aus der Sammlung des Kunstmuseums St.Gallen.

Kernstück der Ausstellung bilden zehn Gemälde aus der bekannten Werkreihe der TODAY Series von On Kawara. Systematisch mit Farbe auf Leinwand gemalt, hat der Künstler zwischen 1966 und 2013 täglich das Datum der Entstehung der einzelnen Werke festgehalten. Die Schreibweisen der jeweiligen Daten variieren abhängig von Ort und Zeit ihrer Entstehung. In der Kunstzone der Lokremise zeigt das Kunstmuseum Date Paintings – wie die Gemälde auch genannt werden – aus der Anfangszeit in den späten 1960ern sowie aus den 2000er-Jahren. Diese stehen den konzeptuellen Ansätzen der walisischen Künstlerin Bethan Huws, dem japanischen Installations- und Multimediakünstler Tatsuo Miyajima sowie Werken von Barbara, Aleksandra und Roman Signer gegenüber.

Kurator: Roland Wäspe

Weitere Bilder finden Sie auf unserer Website unter Presse.

Wenn Sie Interesse an einem Interview-Termin haben, melden Sie sich unter kommunikation@kunstmuseumsg.ch

____________________________________________________________

Pressekontakt: kommunikation@kunstmuseumsg.ch

Gloria Weiss Kunstmuseum St.Gallen, Leitung Kommunikation, T +41 71 242 06 84

Sophie Lichtenstern Kunstmuseum St.Gallen, Kommunikation, T +41 71 242 06 85

www.kunstmuseumsg.ch

Weiteres Material zum Download Dokument: Presseinformation_On On Kawara.docx