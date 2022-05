Kunstmuseum St.Gallen

Sammlung – Schlaglichter & Schwergewichte, ab 21. Mai 2022 im Kunstmuseum St.Gallen

Sammlung

Schlaglichter & Schwergewichte

ab 21. Mai 2022, Kunstmuseum St.Gallen

Es liegt in der Natur der Sache: Sind Sammlungsausstellungen thematisch konzipiert, so bleiben viele wichtige Werke im Museumskeller. In der parallel laufenden Präsentation Perfect Love ist der Mensch das Mass aller Dinge. Schlaglichter & Schwergewichte hingegen setzt die Akzente anders, bringt auch zentrale Sammlungsbereiche wie Landschaften und Stillleben und Ungegenständliches zur Geltung.

Schlaglichtartig präsentieren kohärente Werkgruppen verschiedene Motivkreise und verschiedene Stile aus verschiedenen Epochen, und schwergewichtig bekommen liebgewordene Hauptwerke wieder den ihnen zustehenden Platz. Vom postbyzantinischen Ikonenkult über den niederländischen Detailrealismus, die optische Recherche der Impressionisten, die emotionale Dringlichkeit der Expressionisten, die kühle Objekthaftigkeit der konkreten Kunst bis zum zeitgenössischen Video spannt sich der Bogen über fast 500 Jahre. Verstreute Inserts legen den Fokus auf die Region Ostschweiz.

Kurator: Matthias Wohlgemuth

