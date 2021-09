Kunstmuseum St.Gallen

Michael Williams | MAKE PLANS GOD APPLAUDS | bis 7. November 2021, Kunstzone Lokremise​​​​​​​

Michael Williams

MAKE PLANS

GOD APPLAUDS

Bis 7. November 2021, Kunstzone Lokremise St.Gallen

Für die Lokremise in St.Gallen hat Michael Williams 2020 und 2021 sechs grossformatige Gemälde geschaffen, die hier erstmals gezeigt werden. In Los Angeles, wo er mit seiner Familie seit 2019 wohnt, war die Situation die gleiche wie weltweit. Lockdown, Ausgangsbeschränkungen, und seine Kinder blieben während knapp eines Jahres hauptsächlich zuhause. Keine Eröffnungen, keine Reisen: Klausur im Studio war angesagt.

Entstanden sind in dieser Zeit Historienbilder fast klassischen Zuschnitts. Die Collage Paintings sind das Ergebnis von computergenerierten Überlagerungen und Kombinatoriken, die als Papierausdrucke auf eine Leinwand aufgebracht und nochmals mit Farbe überarbeitet wurden. Klassische Collagen also, wie seit den befreienden Tagen von DADA, als das in Zeitungen und Illustrierten aufgebotene fotografische Bild erstmals in die Kunst einfloss.

Die gravierenden Einschränkungen unseres alltäglichen Lebens ausserhalb der eigenen vier Wände ergaben eine natürliche Konzentration auf das Private, sodass vieles in der letzten Zeit der Pandemie in der historischen Kleinfamilie kondensierte. Diese blieb der einzige unmittelbare Kontakt, umgeben von einem grenzenlosen Trauma globalen Ausmasses. Die Bilder von Michael Williams reflektieren, verändern und bewegen unseren Blick von aussen nach innen, und so haben die neuen Werke sicherlich Aspekte dieser Zeit aufgenommen, auch wenn die Collage Paintings keine unmittelbare Paraphrase der COVID-19-Pandemie darstellen. Sie bilden eine grossartige Fülle und ein einzigartiges Kondensat einer Zeit, das in der Kunstzone der Lokremise zu sehen ist.

Kurator: Roland Wäspe

