Kunstmuseum St.Gallen

Kunst macht Schule #3 | 10. April – 2. Mai 2021, Kirchhoferhaus

Kunst macht Schule #3

10. April – 2. Mai 2021

Gestalten im Schulzimmer – Ausstellen im Museum

Acht Schulklassen, acht Kunstwerke, acht Kunstschaffende, eine Ausstellung… Zwischen August und Dezember 2020 besuchten Schulklassen aus dem Kanton St.Gallen das Kunstmuseum St.Gallen. Die am Projekt beteiligten Kunstschaffenden suchten acht Kunstwerke aus der Sammlung des Kunstmuseums St.Gallen aus und agierten gleichzeitig als Künstlerinnen- und Künstlercoaches bei der nachfolgenden Kreativarbeit.

Zurück im Schulzimmer reagierten die Schülerinnen und Schüler unter der Anleitung der Expertinnen und Experten auf das Original und gestalteten eigene Werke. Mit Andy Guhl (*1952 Steckborn) ging es beispielsweise sehr «elektronisch» zu und her – zusammen mit dem Ostschweizer Künstler schraubten die Schülerinnen und Schüler gebrauchte Laptops auseinander und kreierten neue Kunstwerke aus den Kabeln, Gehäusen, Tastaturen und vielem mehr. Die Künstlerin Hannah Raschle (*1989 St.Gallen) hingegen gestaltete ausgehend von einem Altmeistergemälde aus dem Jahr 1540 mit den Schülerinnen und Schülern ein riesiges, dreidimensionales Wimmelbild. In einer Ausstellung werden die kreativen Arbeiten nun – in Gegenüberstellung mit den Originalen aus der Sammlung – im Kirchhoferhaus präsentiert.

Der Eintritt ist frei!

Kunst macht Schule #3

Gestalten im Schulzimmer – Ausstellen im Museum

Ausstellungsdauer

10. April – 2. Mai 2021

Ausstellungsort

Kirchhoferhaus, Museumstrasse 27, 9000 St.Gallen

Öffnungszeiten

Mittwoch-Samstag 14-17 Uhr, Sonntag 10-17 Uhr

Künstlerinnen- und Künstlercoaches

Rafaela Fuchs, Andy Guhl, Carina Kirsch, Christian Hörler, Hannah Raschle, Joël Roth, Andy Storchenegger, Birgit Widmer

Beteiligte Schulklassen

Von der 1. Primar bis zur Oberstufe

Aus Abtwil, Altstätten, Dreien, Haag, Rapperswil-Jona, St. Peterzell, Stein AR und Wittenbach

Das Projekt «Kunst macht Schule» wird vom Dachverband Lehrpersonen Gestalten St.Gallen (DLG-SG) in Kooperation mit dem Kunstmuseum St.Gallen realisiert.

Veranstaltung

So 2. Mai, 10-14 Uhr

Offenes Kunstlabor – Gestalten zur Ausstellung für alle

