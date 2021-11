Darling Ingredients Inc.

Die Gesundheitsmarke Rousselot von Darling Ingredients wurde ausgewählt, um die Athleten auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris zu unterstützen

Rousselot®, die Gesundheitsmarke von Darling Ingredients und der weltweit führende Anbieter von Lösungen auf Kollagenbasis1, freut sich, die Fortsetzung seiner Zusammenarbeit mit Papendal, dem Olympischen Trainingszentrum und der größten nationalen Einrichtung für Spitzensport und Ausbildung (TeamNL Center) in den Niederlanden, bekannt zu geben. Rousselot und Papendal arbeiten seit 2015 gemeinsam an verschiedenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Bereich Sporternährung. Die Zusammenarbeit entwickelte sich 2019 weiter: Rousselot wurde offizieller Lieferant von Papendal für Kollagenpeptide und versorgt die niederländischen Sportler mit hochwertigen Nährstoffen. Neben der Fortsetzung der Partnerschaft wird Rousselot auch die olympischen und paralympischen Athleten von Papendal mit Peptan® versorgen, während sie sich auf die Sommerspiele 2024 in Paris vorbereiten. Peptan ist das führende Angebot des Unternehmens an Kollagenpeptidlösungen und verkürzt anerkanntermaßen die Erholungszeit nach dem Training.2

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Papendal fortzusetzen, da wir unsere Kollagenpeptidprodukte für die Verwendung in ihrer außergewöhnlichen Schulungseinrichtung in den Niederlanden weiterentwickeln", sagte Randall C. Stuewe, Chairman und CEO von Darling Ingredients. "Wir sind stolz darauf, Peptan, Rousselots erstklassiges Sortiment an Kollagenlösungen, die Hochleistungsergebnisse für Spitzensportler liefern, zu fördern."

"Seit Jahrzehnten arbeiten wir daran, neue Wege zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden durch unsere hochwertigen und wissenschaftlich fundierten Inhaltsstoffe zu finden", sagt Gaetan Noiret, Global Director, Rousselot Health & Nutrition. "Unsere Zusammenarbeit mit Papendal hat es uns ermöglicht, dieses Engagement auf die nächste Stufe zu heben, mit realen Daten zu den Vorteilen, die Peptan-Kollagenpeptide Spitzensportlern bieten, und mit potenziellen Anwendungen auf dem breiteren Markt für aktive Ernährung. Wir freuen uns darauf, diesen Geist der Zusammenarbeit durch den Austausch von Expertenwissen, gemeinsame Werbeaktivitäten und die langfristige Entwicklung von Anwendungen zu fördern und gleichzeitig die Olympiakandidaten von Papendal mit unseren hochwertigen Kollagenlösungen zu unterstützen."

Sportliche Erholung im Blickpunkt

Die Ankündigung der weiteren Zusammenarbeit zwischen Rousselot und Papendal erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Interesse an Lösungen für die sportliche Regeneration bei Wissenschaftlern, Profisportlern und der breiten Öffentlichkeit so groß ist wie nie zuvor. Bioaktive Kollagenpeptid-Inhaltsstoffe wie Peptan von Rousselot tragen nachweislich dazu bei, Muskelkater zu verringern, die Muskelreparatur zu unterstützen und die Erholungszeiten zu verkürzen, so dass Sportler mit weniger Unterbrechungen ihres Trainingsplans härter trainieren können.3 Das zunehmende Bewusstsein für die Leistungsvorteile von Kollageninhaltsstoffen sorgt für ein starkes Wachstum auf dem Sporternährungsmarkt. Mehr als ein Drittel der Verbraucher, die weltweit Nahrungsergänzungsmittel für sportliche Leistungen kaufen, tun dies, um die Regeneration zu unterstützen.4 Gleichzeitig wird prognostiziert, dass eiweißhaltige Ernährungsprodukte zwischen 2020 und 2025 eine CAGR-Wachstumsrate von 9,7 % aufweisen werden.5

Die nächste Generation des sportlichen Erfolgs vorantreiben

Nach dem Erfolg der Partnerschaft im Vorfeld der Olympischen Spiele 2020 in Tokio wird Rousselot im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit eng mit den Ernährungsberatern und Köchen von Papendal zusammenarbeiten, um die Athleten - und die breite Öffentlichkeit - über die zentrale Rolle von Kollagen bei der Erhaltung gesunder Knochen, Haut, Muskeln und Gelenke aufzuklären.

"Von den Anfängen als Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit bis hin zu unserer heutigen Arbeit, die praktische Ernährungsberatung bietet, freuen wir uns darauf zu sehen, wie wir unsere Athleten und Ernährungsberater durch unsere Zusammenarbeit mit Rousselot weiterhin unterstützen können", sagt Dr. Jeroen Wouters, Innovation Manager Sport & Nutrition bei Papendal. "Athleten werden in unserem Topsport-Restaurant weiterhin Peptan-Kollagenpeptide in einer Reihe von Formaten angeboten, darunter ein Orangensaftgetränk, Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform und eine Dosis in Reisegröße für die Ernährung unterwegs. Hier können die Sportler auch an Schulungen teilnehmen, die von unseren Ernährungsberatern durchgeführt werden und auf den neuesten Erkenntnissen der Ernährungsexperten von Rousselot beruhen, um die Bedeutung der richtigen Sporternährung für sportliche Höchstleistungen besser zu verstehen."6

Wenn Sie mehr über Peptan und sein Potenzial als natürliche Sporternährungslösung erfahren möchten, besuchen Sie uns:

https://www.peptan.com/sports-nutrition/

Informationen zu Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist ein weltweit führender Hersteller von organischen Inhaltsstoffen, der eine breite Palette nachhaltiger Protein- und Fettprodukte herstellt, und das Unternehmen ist gleichzeitig einer der größten Produzenten erneuerbarer sauberer Energie Darling ist auf fünf Kontinenten tätig und erfasst Abfallströme aus der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie, die zu speziellen Zutaten wie hydrolysiertem Kollagen, Speisefetten und Fetten in Futtermittelqualität, tierischen Proteinen und Mehlen, Plasma, Tierfutterzusätzen, Treibstoffrohstoffen und grüner Bioenergie weiterverarbeitet werden. Darling Ingredients wird zu einem der 50 Sustainability and Climate Leaders 2021 ernannt. Hier können Sie mehr erfahren: Darling Ingredients:The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Das Unternehmen verkauft seine Produkte rund um den Globus und arbeitet daran, sein Versprechen für eine bessere Zukunft zu stärken, indem es Produktanwendungen für Gesundheit, Nährstoffe und Bioenergie schafft und gleichzeitig Dienstleistungen für die Nahrungsmittelkette optimiert. Darling ist ein 50%iger Joint-Venture-Partner von Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas größtem Hersteller von Dieselkraftstoff aus erneuerbaren Quellen, der derzeit jährlich etwa 290 Millionen Gallonen Dieselkraftstoff aus erneuerbaren Quellen produziert, dessen Produkte die Treibhausgasemissionen um bis zu 85 % im Vergleich zu fossilen Brennstoffen reduzieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.darlingii.com.

Informationen zu Rousselot

Rousselot ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen auf Kollagenbasis für die Bereiche Lebensmittel, Gesundheit und Ernährung, Biomedizin und Pharmazie.7 In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf der ganzen Welt liefern wir fortschrittliche Lösungen für Inhaltsstoffe, die Innovationen ermöglichen, die Verbraucher von heute begeistern und zur öffentlichen Gesundheit beitragen. Durch unsere hochmodernen Betriebsabläufe, unser umfassendes technisches Know-how und unsere nachhaltige wissenschaftliche Forschung helfen wir unseren Kunden, ihre Ziele zu erreichen, erstklassige Produkte zu entwickeln und gemeinsam mehr zu erreichen. Rousselot ist die Gesundheitsmarke von Darling Ingredients.

Olympisches Trainingszentrum Papendal

Versteckt in den Wäldern der Veluwe, am Rande der Stadt Arnheim in den Niederlanden, können Sie das Geheimnis von Papendal entdecken. An unserem schönen und dynamischen Standort, umgeben von der Natur, verbinden sich sportliche Höchstleistungen und Business auf bunte Weise. An einem so einzigartigen Ort kann jeder sein Bestes geben! Sie können das auch. Wir unterstützen Sie gerne dabei. Indem wir zum Beispiel mit Ihnen denken oder immer zu Ihren Diensten stehen. Ob es um die Vertiefung von Wissen während eines Kongresses, die Entwicklung eines sportlichen Talents oder die Organisation einer Veranstaltung geht. Gemeinsam legen wir die Messlatte so hoch, dass Sie Ihre Ziele erreichen können. Kraftvoll und als echter Unternehmer.

