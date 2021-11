Darling Ingredients Inc.

Darling Ingredients wurde von Investor?s Business Daily für die 100 besten ESG-Unternehmen des Jahres 2021 ausgewählt

Irving, Texas (ots/PRNewswire)

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) wurde in die Liste der 100 besten ESG-Unternehmen des Jahres 2021 von Investor?s Business Daily (IBD) aufgenommen. IBD hat diese Liste auf der Grundlage von starken Aktienkursen, Unternehmenswachstum und soliden, dokumentierten Umwelt-, Sozial- und Governance-Programmen zusammengestellt. Alle ausgewählten Unternehmen verbinden Rentabilität mit ethischer und sozialer Verantwortung.

IBD untersuchte zunächst die ESG-Ratings von Dow Jones, die mehr als 6.000 Unternehmen umfassen. Die besten 15 % wurden aus den 2.360 Unternehmen ausgewählt, deren Aktienkurs mindestens 10 $ pro Aktie betrug und die in den Vereinigten Staaten investierbar waren. Anschließend wurden die Unternehmen auf IBD Composite Ratings von 85 oder besser geprüft, die eine breite Stärke in fundamentalen und technischen Bereichen in Verbindung mit der Aktienkursentwicklung widerspiegeln. Schließlich wurde die Liste nach den ESG-Ratings von Dow Jones geordnet.

"Wir sehen uns mit unserem zirkulären Geschäftsmodell als Teil der Lösung, indem wir die weltweiten Agrar- und Lebensmittelabfälle in wertvolle, nachhaltige Inhaltsstoffe umwandeln und gleichzeitig zur Dekarbonisierung unseres Planeten beitragen", sagte Randall C. Stuewe, Chairman und CEO von Darling Ingredients. "Wir haben eine Verantwortung für die kommenden Generationen, die durch ein Engagement für den Klimawandel gestützt wird, das dazu beitragen wird, einen Weg zu sichern und uns eine kontinuierliche Plattform zu bieten, auf der wir für viele Jahre in der Zukunft aufbauen können."

Die globale Strategie von Darling stimmt die Ziele seiner Corporate Social Responsibility (CSR)-Säulen mit den vom Global Compact der Vereinten Nationen festgelegten Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) ab. Der ESG-Bericht ist auf unserer Unternehmenswebsite unter https://www.darlingii.com/csr/resources/esg-reportzu finden. Der neue ESG-Bericht veranschaulicht Initiativen zur Erreichung der kurzfristigen Ziele und zeigt einen sich entwickelnden mittel- und langfristigen strategischen Fahrplan auf, um die ehrgeizigen Netto-Null-Treibhausgasemissionen und die nachhaltige Wassernutzung bis 2050 innerhalb der eigenen Geschäftstätigkeit von Darling zu erreichen.

Bei der Verfolgung dieser Ziele wird die Unternehmensführung sicherstellen, dass ihr Handeln mit einer verantwortungsvollen Kapitalallokation, dem Engagement für ihre finanziellen Ziele und der kontinuierlichen Schaffung von Shareholder Value vereinbar ist. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Erreichung seiner Nachhaltigkeits- und Geschäftsziele seine langfristige finanzielle Leistung und Rendite verbessern und gleichzeitig einen Beitrag zur Nachhaltigkeit unseres Planeten leisten wird.

Informationen zu Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist ein weltweit führender Hersteller von organischen Inhaltsstoffen, der eine breite Palette nachhaltiger Protein- und Fettprodukte herstellt, und das Unternehmen ist gleichzeitig einer der größten Produzenten erneuerbarer sauberer Energie Darling ist auf fünf Kontinenten tätig und erfasst Abfallströme aus der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie, die zu speziellen Zutaten wie hydrolysiertem Kollagen, Speisefetten und Fetten in Futtermittelqualität, tierischen Proteinen und Mehlen, Plasma, Tierfutterzusätzen, Treibstoffrohstoffen und grüner Bioenergie weiterverarbeitet werden. Darling Ingredients wird zu einem der 50 Sustainability and Climate Leaders 2021 ernannt. Hier können Sie mehr erfahren: Darling Ingredients:The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Das Unternehmen verkauft seine Produkte rund um den Globus und arbeitet daran, sein Versprechen für eine bessere Zukunft zu stärken, indem es Produktanwendungen für Gesundheit, Nährstoffe und Bioenergie schafft und gleichzeitig Dienstleistungen für die Nahrungsmittelkette optimiert. Darling ist ein 50%iger Joint-Venture-Partner von Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas größtem Hersteller von Dieselkraftstoff aus erneuerbaren Quellen, der derzeit jährlich etwa 290 Millionen Gallonen Dieselkraftstoff aus erneuerbaren Quellen produziert, dessen Produkte die Treibhausgasemissionen um bis zu 85 % im Vergleich zu fossilen Brennstoffen reduzieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.darlingii.com.

