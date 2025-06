Pixum

25 Jahre Pixum: Großes Gewinnspiel mit Preisen im Wert von 100.000 Euro startet

Pixum gibt den Startschuss für sein exklusives Jubiläums-Gewinnspiel! Anlässlich der Unternehmensgründung vor 25 Jahren veranstaltet der Online-Fotoservice eine große Verlosungsaktion, bei der mehr als 1.300 Preise im Gesamtwert von über 100.000 Euro auf die Teilnehmenden warten. Die Aktion startet bereits am 13. Juni und läuft bis zum Ende des Jahres. Als Hauptpreis winkt eine unvergessliche Traumreise nach Kanada für zwei Personen im Wert von rund 20.000 Euro, die in Kooperation mit KANADAFIEBER bereitgestellt wird.

Monatlich neue Gewinnchancen - Technik, Erlebnisse und mehr

Bereits ab dem kommenden Freitag haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, jeden Monat über 200 attraktive Preise zu gewinnen, von hochwertigen Produkten bis hin zu exklusiven Erlebnissen. Die Auswahl der Gewinne umfasst Technik-Highlights wie E-Bikes von LEKKER, aktuelle iPhones und Sony Profi-Kameras der Reihe Alpha 6400. Hinzu kommen Aufenthalte im Europa-Park und dem zugehörigen Erlebnisbad Rulantica, inklusive Eintritt und Übernachtung, sowie Übernachtungen im exklusiven AQUA DOME Wellnesshotel in Tirol. Für Fans von Fotoprodukten gibt es zudem viele hochpreisige Wertgutscheine für Pixum Produkte zu gewinnen.

Mit jeder Teilnahme erhöhen sich die Gewinnchancen

Wer jeden Monat bei der großen Jubiläumsaktion mitmacht, erhöht automatisch seine Chancen auf den Hauptgewinn am Ende des Jahres. Pro Monatsteilnahme wird ein digitales Los in den Topf geworfen. Insgesamt haben die Teilnehmenden so eine sechsfache Chance, bei der finalen Ziehung des Hauptpreises berücksichtigt zu werden und die Traumreise nach Kanada zu gewinnen.

Besonders erfreulich: Die mehr als 200 glücklichen Gewinner der Monatspreise werden bereits am ersten Tag des jeweiligen Folgemonats ermittelt und dürfen ihre Preise zeitig entgegennehmen.

Mit Pixum feiern und gewinnen

Von begehrten Technik-Highlights, über hochwertige Fotoprodukte bis hin zu einmaligen Freizeiterlebnissen - das große Gewinnspiel zum 25. Jubiläum von Pixum bietet noch das ganze Jahr lang für alle Teilnehmenden die Chance auf viele attraktive Preise. Und vielleicht wartet am Ende sogar die Traumreise nach Kanada.

Alle Details zum Gewinnspiel und zu weiteren Jubiläumsaktionen gibt es ab dem 13. Juni unter pixum.de/25jahre