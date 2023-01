Puritan Medical Products Co., LLC

Puritan verzeichnet weiteren Rechtssieg gegen Copan in Schweden

Guilford, Maine (ots/PRNewswire)

Die Verletzungsklage des italienischen Wettbewerbers wurde erneut abgewiesen, was bis dato seine sechste Niederlage bedeutet.

Heute ist Puritan Medical Products – der weltweit vertrauenswürdigste Hersteller von Abstrichtupfern, Probenabnahme- und -transportsystemen – stolz darauf, eine weitere Bestätigung des Patentrechts zu feiern, dieses Mal in Schweden. Die schwedische Patentklage, die von dem italienischen Hersteller von Abstrichtupfern, Copan Italia S.p.A., eingereicht wurde, endete Anfang des Monats in einer Sackgasse, als das schwedische Berufungsgericht bestätigte, dass die beflockten Abstrichtupfer von Puritan keine Ansprüche auf das europäische Patent von Copan verletzen, das vermeintlich die Technologie für die beflockten Abstrichtupfer des italienischen Unternehmens schützt.

Copan reichte im April 2019 eine Patentklage gegen den Vertriebspartner von Puritan, Svenska LABFAB, in Schweden ein, nachdem er ein wettbewerbsfähiges Angebot in Schweden verloren hatte. Das italienische Unternehmen gab die schwedische Klage während einer Handelsmesse in den Niederlanden bekannt und gab Flyer aus, in denen behauptet wurde, „dass Svenska LABFAB vorsätzlich das Patent verletze, welches die Technologie von COPAN bezüglich beflockter Abstrichtupfer schütze". Im Juni 2020 entschieden die schwedischen Gerichte jedoch zugunsten von LABFAB und erteilten Copan eine herbe Niederlage. LABFAB wehrte die Verletzungsklage erfolgreich ab, und Copan musste für die rechtlichen Kosten aufkommen.

Ende des Jahres, im November 2020, obsiegte Puritan gleichermaßen über den italienischen Konkurrenten in einer Reihe von Klagen und Berufungen vor deutschen Gerichten, wobei Puritan ebenfalls die Erstattung seiner Gebühren zugesprochen wurde. Schließlich erlitt Copan im Jahr 2022 eine weitere Niederlage durch die International Trade Commission (ITC) in Washington, D.C. In diesem Fall beschuldigte Copan konkurrierende chinesische Hersteller von Abstrichtupfern, seine Patente zu verletzen. Diese Ansprüche wurden jedoch von einem ITC-Richter abgewiesen. Copan hat nun sechs Gerichtsverfahren verloren, in denen das Unternehmen eine Patentverletzung in Bezug auf seine Abstrichtupfer geltend machte.

„Zum Jahreswechsel 2023 kann das hart arbeitende Team von Puritan einen weiteren rechtlichen Sieg feiern, der das Patentrecht bestätigt", erklärte Bob Shultz, President und CFO von Puritan. „Copans jüngste Niederlage ist eine starke Botschaft an unsere gesamte Branche, dass rechtstreue Geschäftspraktiken in dieser Zeit von entscheidender Bedeutung sind. Wir sind froh, dass diese jüngste Ablenkung nun hinter uns liegt, denn wir konzentrieren uns jetzt darauf, im neuen Jahr unseren Kunden gerecht zu werden."

