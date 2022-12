DXC Technology Company

DXC Technology erhält den Zuschlag für den Betrieb und die Umgestaltung des dänischen Einwohnermeldewesens

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire)

Ein neuer Vertrag mit dem dänischen Ministerium für innere Angelegenheiten und Wohnungswesen gewährleistet die sichere und effektive Verwaltung der Daten von über 10 Millionen dänischen Bürgern

DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune 500 IT-Dienstleister, wurde ausgewählt, die wichtige IT-Infrastruktur für dänische Bürgerdaten zu betreuen und umzugestalten.

Im Rahmen des 6-8-Jahresvertrags wird DXC das nationale Einwohnermeldesystem (Civil Registration System - CPR) betreiben und weiterentwickeln, das die Daten der Bürger erfasst und verwaltet und über 40.000 Nutzern die Durchführung von Millionen von Transaktionen pro Monat ermöglicht.

Im Rahmen dieser Vereinbarung ist DXC für das langfristige Management der zentralen Datenbank verantwortlich und führt gleichzeitig neue Technologien und Dienstleistungen wie digitale Apps und Automatisierung ein. Als Teil des Ministeriums für innere Angelegenheiten und Wohnungsbau der dänischen Regierung verwaltet die Behörde CPR ein zentrales, landesweites Register mit Bürgerdaten, die mit einer eindeutigen Identifikationsnummer verknüpft sind. Auf der Grundlage von Informationen, die von Bürgern, Gemeinden und anderen Behörden bereitgestellt werden, registriert das System wichtige personenbezogene Daten und wichtige persönliche Ereignisse wie Geburt, Namensangaben, Sterbefälle, Eheschließungen und andere Daten für etwa 10 Millionen gegenwärtige und ehemalige dänische Bürger.

In Dänemark bilden die Daten die Grundlage für viele andere Systeme und Anwendungen des öffentlichen Dienstes und dienen als Bindeglied zwischen verschiedenen nationalen Registern. Die Datenbank bietet eine einheitliche und genaue Aufzeichnung von Daten, die für jeden Bürger einzigartig sind. Sie verknüpft elementare personenbezogene Daten mit rechtlichen, strafrechtlichen, steuerlichen und gesundheitlichen Daten und ermöglicht eine Vielzahl von öffentlichen Dienstleistungen. Die Daten werden auch an über 2.000 ausgewählte Unternehmen des privaten Sektors, darunter Banken und Versicherungen, weitergegeben und ermöglichen eine Vielzahl von innovativen Dienstleistungen.

DXC wird sein umfassendes Wissen über die CPR nutzen, um die vollständige Erbringung von Dienstleistungen zu gewährleisten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Aufzeichnungen korrekt verwaltet und sicher in einem zentralisierten Netzwerk von Datenbanken gespeichert werden. Die digitale und materielle Infrastruktur wird von den hochsicheren und zuverlässigen Rechenzentren von DXC bereitgestellt.

„Das dänische Einwohnermeldewesen ist ein wesentlicher Bestandteil der operativen und gesellschaftlichen Dienstleistungen des Landes und macht es zu einem der am stärksten digitalisierten Länder der Welt", sagte Birgitte Svejstrup Eriksen, Managing Director von DXC Technology Denmark. „Durch die Nutzung eines zentralen nationalen Datenverwaltungssystems können die dänischen Regierungsbehörden fundiertere Richtlinienentscheidungen treffen und wichtige Organisationen des öffentlichen Dienstes dabei unterstützen, bessere Dienstleistungen für die Bürger zu erbringen, indem sie genaue Echtzeitdaten zur Verfügung stellen. Wir freuen uns, dass wir diesen Auftrag erhalten haben und sind stolz darauf, auch weiterhin ein zuverlässiger Partner der dänischen Behörden zu sein."

Seit mehr als 50 Jahren ist DXC ein wichtiger strategischer Partner für wichtige dänische Regierungsbehörden. DXC liefert wichtige Technologiesysteme und Infrastrukturen, die viele öffentliche Dienstleistungen von nationaler Bedeutung unterstützen. Der neue CPR-Vertrag wurde im Rahmen einer öffentlichen EU-Ausschreibung an DXC vergeben.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie für Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu sorgen. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Dienstes vertrauen auf DXC, wenn es darum geht, Services bereitzustellen, um neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnis in ihren IT-Umgebungen zu setzen. Erfahren Sie auf DXC.com mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen Spitzenleistungen erbringen.

Über CPR

Die CPR-Verwaltung ist organisatorisch im Ministerium für Innere Angelegenheiten und Wohnungsbau angesiedelt. Über das Personenstandsregister fungiert die CPR-Verwaltung als zentraler Anbieter personenbezogener Daten für öffentliche Behörden und den privaten Sektor. Zwischen der Abteilung und der CPR-Verwaltung wird jährlich ein Leistungsvertrag abgeschlossen. Der Leistungsvertrag spiegelt die strategischen Ziele, die fachlichen primären Aufgaben und die finanziellen Ziele der CPR-Verwaltung für das betreffende Jahr wider.

Jonathan Batty, DXC Technology, Jonathan.batty@dxc.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1964531/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Wins_Contract_to_Run_and_T.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/dxc-technology-erhalt-den-zuschlag-fur-den-betrieb-und-die-umgestaltung-des-danischen-einwohnermeldewesens-301699481.html