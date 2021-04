Vebego Schweiz Holding AG

Neues Führungs-Duo bei der Move Consultants AG

Die Move Consultants AG mit Hauptsitz in Basel ist Marktleader in Real Estate Data Trust und konzentriert sich erfolgreich auf strategische und innovative Immobilien- und Workspace Solutions. Per ersten August übernehmen neu zwei erprobte und fachliche Führungskräfte das Ruder als Geschäftsleitung.

Mit Manuel Senn, Leiter strategisches Facility Management bei Mobimo und Tilo Verwold, Leiter Workplace Operations bei Novartis und den Bereich Building and Workplace Operations bei F. Hoffmann-La Roche verantworten ab anfangs August gleich zwei ausgewiesene Experten aus der Facility und Real Estate Branche die Geschicke der Move Consultants AG. Beide kennen das Unternehmen aus langjähriger Zusammenarbeit in ihren früheren Funktionen. Die neue operative und strategische Leitung soll in der Move Consultants AG ein weiteres erfolgreiches Kapitel aufschlagen.

