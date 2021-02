Vebego Schweiz Holding AG

Patrick Döbelin wird neuer CEO der Vebego AG

Zürich (ots)

Per 1. März 2021 löst Patrick Döbelin (41) den heutigen CEO Dr. Giuseppe Santagada an der Spitze des integralen Facility Management-Dienstleisters mit mehr als 6'000 Mitarbeitenden ab. Santagada bleibt CEO der Vebego Schweiz Holding AG und steigt zugleich als Group COO in die Konzernleitung der Vebego International B.V. auf.

Mit Patrick Döbelin als neuen CEO der Vebego AG gewinnt das Familienunternehmen eine starke Führungspersönlichkeit mit langjähriger Erfahrung und fundierten Kompetenzen im Facility Management. Der studierte Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Facility Management startete seine Karriere in der FM-Branche im 2006 und verantwortete seit 2018 als Country President die Sodexo in der Schweiz.

Davor war er über zehn Jahre in verschiedenen leitenden Funktionen bei der ISS Schweiz AG tätig. Zuletzt verantwortete und führte er dort als Geschäftsleitungsmitglied die vier grössten FM-Mandate und betreute Speziallistenteams für Rechenzentren, im Bau- und Projektmanagement sowie in der Immobilienbewirtschaftung in der ganzen Schweiz. Döbelin ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt mit seiner Familie im Zürcher Oberland.

Stabsübergabe ist idealer Zeitpunkt

Die Vebego AG hat sich mit der Segmentspezialisierung in den letzten drei Jahren erneut markant weiterentwickelt. Dabei konnte Vebego bedeutende neue Mandate in den drei Kernbereichen Facility Management, Facility Services und im Gesundheitsbereich über Vebego Santé gewinnen.

"Trotz der aktuell stark angeschlagenen Wirtschaftslage stellen wir jetzt die Weichen für die Zukunft, indem wir eine neue Unternehmensstruktur etablieren und damit unsere Stossrichtung in den Kernbereichen noch gezielter vorantreiben. Die Vebego AG hat sich mittlerweile zu einem der führenden Player im FM-Markt positioniert und gehört mit 6'000 Mitarbeitenden zu den grössten Arbeitgebern in der Branche. On Top hat uns "Great Place to Work" im 2020 zu einem der 10 besten Arbeitgeber ausgezeichnet. Schliesslich wollen wir das in uns gesetzte Vertrauen gegenüber unseren Kunden auch nachhaltig gerecht werden. Zudem ist es ein idealer Zeitpunkt, wenn ich eine gut aufgestellte Vebego AG an Patrick übergeben kann," äussert sich Santagada, der fortan als Group COO unter anderem für die Länder Schweiz, Deutschland und Fürstentum Liechtenstein verantwortlich zeichnet.

Konsequente Fokussierung auf FM, FS und Gesundheit

Der neue CEO, Patrick Döbelin, hat klare Ziele: "Gerne werde ich den eingeschlagenen Kurs der Vebego AG, die auf die drei Standbeine FM, Facility Services und Gesundheitsbereich fokussiert, fortsetzen, durch gezieltes Wachstum weiterentwickeln sowie meine Erfahrungen und Ideen einfliessen lassen. Ich freue mich sehr darauf, bald für das stabile Familienunternehmen tätig zu sein und mich mit dem starken Geschäftsleitungsteam den zunehmend höheren Anforderungen zu stellen."