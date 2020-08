Vebego AG

Vebego International beruft Dr. Giuseppe Santagada in die Konzernleitung

Die Vebego International B.V. ist ein traditionsreiches Familienunternehmen,das mit über 36’000 Mitarbeitenden in der Schweiz, im Fürstentum Liechtenstein, in Deutschland,Belgien und in den Niederlanden operiert und einen Umsatz von Euro 1,2 Milliarden aufweist.Ab dem 1. Januar 2021 wird die Konzernleitung des internationalen Mutterhauses neu gebildet undmit Dr. Giuseppe Santagada als Group Chief Operation Officer ergänzt.

Erfahren Sie in beiliegender Medienmitteilung, wie es zu dieser ausserordentlichen Berufung für Giuseppe Santagada gekommen ist und welches die nächsten Schritte sind.

Sandra Ehrensperger Corporate Communications Specialist