Heidrick & Struggles gibt die Ernennung von globalen und regionalen Führungskräften für 2025 bekannt

Die Beförderungen erstrecken sich über sechs Praxisbereiche und drei Regionen, um das Wachstum im Jahr 2025 und darüber hinaus zu fördern

CHICAGO, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ – Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, gab heute die Ernennung wichtiger globaler und regionaler Führungskräfte bekannt, die ab dem 1. Januar 2025 wirksam werden . Die ernannten Führungskräfte werden das Ziel des Unternehmens, Kunden durch die Förderung differenzierter, tiefgehender und dauerhafter Beziehungen einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten, weiter vorantreiben.

„Die richtige Führung ist für die Unternehmensleistung, das Wachstum und den Wohlstand immer entscheidender, was unsere Arbeit wichtiger denn je macht", sagte Tom Monahan, CEO von Heidrick & Struggles. „Diese dynamische Gruppe verkörpert unsere Werte als Unternehmen sowie unser unerschütterliches Engagement für einen hervorragenden Kundenservice. Wir freuen uns, diese herausragenden Führungskräfte zu fördern, während sie unsere Kunden weiterhin durch ihre dringendsten geschäftlichen und talentbezogenen Herausforderungen begleiten."

Diese Führungskräfte decken die wichtigsten Tätigkeits- und Lösungsbereiche von Heidrick & Struggles sowie mehrere Regionen weltweit ab.

Personen, die zu Regional Leader ernannt wurden:

Anne Rockey, Nordamerika

Richard Guest, Asien-Pazifik und Naher Osten

Ernennung einer Person zum Global Managing Partner:

Todd Taylor, Client Driven Growth, eine neu geschaffene Funktion

Personen, die zum Executive Search Global Practice Managing Partner ernannt wurden:

Jaimee Eddington, Corporate Officers Practice

Dominique Fortier, Financial Services Practice

Chris Bray, Global Technology & Services Practice

Gustavo Alba, Co-Lead, Private Equity Practice

Personen, die zum Executive Search Regional Practice Managing Partner ernannt wurden:

Personen, die zum Partner-in-Charge ernannte wurden:

Individuelle Beförderung bei Heidrick Consulting:

Eric Joseph, Interimistischer Leiter der Region Nordamerika

