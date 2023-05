Lockton

Lockton kündigt die Übernahme von THB Brasilien an

Sao Palo (ots/PRNewswire)

Das fusionierte Unternehmen strebt ein aggressives Wachstum in Brasilien durch Unabhängigkeit und einen kundenzentrierten Ansatz an

Lockton, der weltweit größte private Versicherungsmakler und -berater, gab heute seine Übernahme von THB Brazil von Amwins bekannt, dem größten unabhängigen Großhandelsvertrieb von Spezialversicherungsprodukten in den USA.

Der Zusammenschluss von zwei führenden Unternehmen auf dem brasilianischen Markt für Versicherungs- und Personallösungen ermöglicht Skalierbarkeit und profitables Wachstum sowie den Zugang zu einem noch umfangreicheren Angebot an innovativen Lösungen für die Kunden beider Unternehmen.

Eduardo Lucena, der Geschäftsführer von THB Brazil, wird nach Abschluss der Transaktion neue Aufgaben als stellvertretender Geschäftsführer von Lockton in Brasilien übernehmen. Andere Führungskräfte von THB werden ebenfalls in das Managementteam des fusionierten Unternehmens wechseln. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt.

„Wir freuen uns, eine neue Ära für Lockton in Brasilien einzuleiten", sagte José Otávio Sampaio, Geschäftsführer von Lockton in Brasilien. "Lockton und THB haben als eigenständige Unternehmen in den letzten Jahren außergewöhnliche Leistungen erbracht. Unsere gemeinsame Stärke wird uns nur noch besser machen und uns in die Lage versetzen, sinnvollere und langfristigere Beziehungen zu unseren Kunden, Versicherern und Rückversicherern aufzubauen, unseren Mitarbeitern Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und unser Ziel zu erreichen, unsere Größe in den nächsten drei Jahren zu verdoppeln.

Die Übernahme von THB folgt auf andere kürzlich getätigte Investitionen von Lockton, die darauf abzielen, die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens in Brasilien auszuweiten. In den letzten Jahren hat sich der Makler darauf konzentriert, die besten Talente des Landes für seine Teams in den Bereichen Risiko-Lösungen, Personal-Lösungen und Rückversicherung zu gewinnen und zu halten. Die Aufnahme von THB stärkt das Vertriebsteam von Lockton, erweitert die Kapazitäten in Brasilien und eröffnet neue Möglichkeiten für den Vertrieb und die Produktentwicklung.

„Der brasilianische Versicherungssektor wird voraussichtlich bis 2023 und darüber hinaus wachsen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir uns ständig anpassen und innovativ sein, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen", sagte Eduardo Lucena, Geschäftsführer von THB Brazil. „Wir freuen uns, unsere Kräfte mit Lockton zu bündeln und Teil der unabhängigen, kunden- und mitarbeiterorientierten Kultur zu sein.".

