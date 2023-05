Lockton

Lockton kündigt neue globale Führungsstruktur an, um schnelles globales Wachstum voranzutreiben

Byron Clymer, Troy Cook, Julie Gibson, Trey Humphrey und Martyn Worsley erhalten neue globale Rollen

Heute gab CEO Peter Clune den Aufstieg von fünf leitenden Führungspersönlichkeiten in globale Positionen bei Lockton, dem weltweit größten unabhängigen, privat geführten Versicherungsmakler, bekannt. Diese Führungskräfte werden eng mit dem Retail-Führungsteam zusammenarbeiten und innovative unternehmensweite Lösungen entwickeln. Lockton übertraf kürzlich nach 57 Geschäftsjahren einen Umsatz von 3 Milliarden US-Dollar, wobei 1 Milliarde US-Dollar dieses Wachstums in den letzten 24 Monaten verzeichnet wurden.

„Lockton zieht weltweit sowohl komplexe Kunden als auch talentierte Mitarbeiter an, was zu einem beispiellosen Wachstum führt", sagte Peter Clune, CEO von Lockton. „Diese neue Struktur wird einfach, kollaborativ und schnell sein. Die Kraft von Lockton, die auf einer globalen Plattform zusammentreffen wird, wird unseren Mitarbeitern und Kunden helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen."

Troy Cook wird seine Rolle als Chief Financial Officer (CFO) weiterhin innehaben und nun auch die Leitung aller Finanz- und Rechtsberater weltweit übernehmen Nach seiner Tätigkeit als unabhängiges Vorstandsmitglied im Vorstand von Lockton seit 2018 ist Cook bei Lockton seit 2020 als CFO tätig. Als innovativer Finanzmanager hat er die strategische Finanzfunktion bei Lockton transformiert, um langfristiges Wachstum und dauerhaftes Privateigentum zu gewährleisten. Während seine Zeit bei dem Unternehmen spielte er eine entscheidende Rolle bei der Festlegung und Umsetzung von Geschäftsstrategien, während er gleichzeitig eine neue Kapitalstruktur schuf, um sicherzustellen, dass die Dynamik und das Wachstum von Lockton anhalten.

Julie Gibson, Chief Marketing Officer (CMO) von Lockton, wird die Erweiterung der Reichweite von Locktons Marke „Uncommonly Independent" priorisieren. Ihre Bemühungen waren entscheidend, um die Authentizität und den unverwechselbaren Ansatz von Lockton als ein dauerhaft privates Unternehmen mit einem langfristigen Fokus auf seinen Mitarbeitern, Kunden und Gemeinschaften hervorzuheben. Sie wird nun Marketing- und Kommunikationsinitiativen auf der ganzen Welt leiten. Julie Gibson ist seit 2018 ein integraler Bestandteil von Lockton, wo sie erfolgreich eine neue Markenidentität, interne und externe digitale Engagement-Plattformen und innovative Ansätze eingeführt hat, um die einzigartige Geschichte des Unternehmens zu kommunizieren.

Trey Humphrey, Chief Legal Officer, ist seit 2000 wesentlicher Bestandteil von Lockton, und als General Counsel spielt er eine entscheidende Rolle beim Management von Rechtsfragen des Unternehmens in einem zunehmend komplexeren Geschäftsumfeld. Seine Führungsrolle hat maßgeblich dazu beigetragen, Locktons Wachstum von 300 Millionen US-Dollar auf 3 Milliarden US-Dollar zu unterstützen. Humphrey wird ein robustes, globales Rechtsteam leiten, das dazu beitragen wird, die ambitionierten globalen Ziele von Lockton zu erreichen und das Unternehmen zu schützen.

Martyn Worsley wurde nach seinen bedeutenden Erfolgen in den letzten zwei Jahren als Leiter von Human Resources im internationalen Geschäft von Lockton von London aus zum Chief People Officer von Lockton ernannt. In dieser neuen Rolle wird Worsley Locktons globale Personalstrategie leiten und Initiativen vorantreiben, um sicherzustellen, dass Lockton das Talentspiel gewinnt und in der Branche die beste Kultur hat. Als Unternehmen, das mit jedem Handschlag wächst, hat Lockton in diesem Bereich eine beachtliche Dynamik, auf die Worsleys Leitung weiter aufbauen wird.

Byron Clymer, Chief Information Officer (CIO) von Lockton, wurde mit der führenden Strategie von Lockton, globale Plattformen zu entwickeln, die es seinen Mitarbeitern ermöglichen, ihren Kunden branchenführende Ratschläge und Einblicke sowie einen beispiellosen Service zu bieten, betraut. Seit er 2018 als US-CIO zu Lockton kam, war Clymer maßgeblich an der Umgestaltung des US-IT-Strategie beteiligt und er wird die Transformation jetzt weltweit skalieren.

„Diese neu ernannten Führungskräfte haben eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei Lockton vorzuweisen", sagte Clune. „Sie sind die Besten der Besten, und sie wissen, wie sie sinnvolle Veränderungen vorantreiben und unsere Kultur erhalten können."

