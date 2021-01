Benevento Publishing

Lawinen - Das neue Standardwerk

Buchneuerscheinung M. Fleischmann/J. Mersch/H. Mittermayr (Bergwelten)

Lawinengefahr erkennen, Risiko beurteilen, Unfälle vermeiden, Bergung sicherstellen – Schlüsselfähigkeiten und richtige Strategien der angewandten Lawinenkunde und -rettung von Experten: „Lawinen – das neue Standardwerk“.

Die Lawinenkunde hat sich in den vergangenen zehn Jahren wesentlich weiterentwickelt. Man kann die Gefahr erkennen. Man kann das Risiko beurteilen. Man kann die Auslösung vermeiden. Doch dazu reichen weder der Wetterbericht noch irgendwelche Apps, sondern nur fundiertes Wissen und Erfahrung. Das hochkompetente Autoren-Trio Mersch/Fleischmann/Mittermayr vermittelt in ihrem Standardwerk für Tourengeher und Freerider auf verständliche Weise alle notwendigen Grundlagen nach aktuellstem Wissensstand der Lawinenforschung und aus jahrzehntelanger eigener Erfahrung in den Bergen.

Dabei erklären sie die verschiedenen derzeit üblichen Beurteilungsmethoden und wie diese in einer einfachen Entscheidungsstrategie zusammengeführt werden, die somit für jeden anwendbar wird. Da die effiziente Verschüttetensuche und Kameradenrettung für den Notfall ebenso notwendig ist, wird die dafür schnellste und effizienteste Technik verständlich vorgestellt.

