bexio ag

Laurent Decrue wird neuer Managing Director von bexio

Bild-Infos

Download

Rapperswil (ots)

Per 1.11.2020 übernimmt Laurent Decrue die Rolle des Managing Directors von bexio. Er folgt auf Jeremias Meier, der das Unternehmen seit seiner Gründung erfolgreich führte.

Vor seinem Start bei bexio war Laurent Decrue CEO der Umzugsplattform Movu. Er hat diese von der Gründung bis zur nachhaltigen Integration in die Baloise Versicherung geführt. Laurent verfügt über viel Erfahrung in der Software- und Produktentwicklung und gründete auch eine Softwareentwicklungsfirma.

Thomas Trachsler, COO der Mobiliar und Präsident des Verwaltungsrats von bexio: "Mit Laurent Decrue haben wir einen starken neuen Managing Director, der bexio erfolgreich in die Zukunft führen kann. Er wird den eingeschlagenen Wachstumskurs weiterverfolgen und bexio in die nächste Phase führen. Ich freue mich für ihn, für bexio und für die Schweizer KMU-Landschaft."

Laurent Decrue: "Ich kenne Jeremias schon lange und habe die Entwicklung von bexio stets mitverfolgt - ich war und bin ein Fan der Firma. Umso mehr freue ich mich, bald meine Erfahrungen und meine Energie in bexio einzubringen und gemeinsam mit dem Team die ambitionierten Ziele zu erreichen."

Jeremias Meier wird als Gründer und Geschäftsführer das Unternehmen per 1. November 2020 auf eigenen Wunsch verlassen: "Als Gründer und Unternehmer ist es schwierig, den richtigen Moment für so einen Schritt zu finden, da die emotionale Verbundenheit sehr gross ist. Die Kombination aus starkem Wachstum, einer gut aufgestellten Firma und einem passenden Nachfolger sind für mich ein guter Moment."

"Jeremias Meier hat bexio seit der Gründung mit sehr viel Leidenschaft aufgebaut. Das Start-up bexio ist erwachsen geworden: Heute engagieren sich über 100 Mitarbeitende dafür, ihren über 30'000 KMU-Kunden das administrative Leben zu erleichtern. Ich danke Jeremias herzlich für sein Engagement und die bereichernde Zusammenarbeit. Für seine Zukunft wünsche ich ihm nur das Beste - beruflich und privat", sagt Thomas Trachsler.

Über bexio

Das Business-Software-Unternehmen bexio wurde 2013 gegründet und ist seit zwei Jahren eine Tochter der Mobiliar. bexio bietet Schweizer Kleinunternehmen, Selbstständigen und Start-ups cloudbasierte Business-Software an. Das Unternehmen verringert die administrative Last für KMU, damit sie sich auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Das ehemalige Start-up mit Sitz in Rapperswil SG wächst stark, bedient über 30'000 Kunden und beschäftigt derzeit über 100 Mitarbeitende. 2016 und 2017 wurde bexio als bestes Software-Start-up der Schweiz ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Medienstelle der Mobiliar: media@mobiliar.ch, 031 389 88 44