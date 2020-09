TIDAL

TIDAL verpartnert sich mit Oculus, um Live-Konzerte direkt in das Fan-Wohnzimmer senden zu können

New York (ots/PRNewswire)

Persönliche Aufführungen werden in virtueller Realität an Veranstaltungsorten, in 2D-Video und qualitativ hochwertigem Audio auf TIDAL live übertragen.

Die globale Musik- und Unterhaltungs-Streaming-Plattform TIDAL und die Virtual-Reality-Plattform Oculus von Facebook verpartnern sich, um in der Venues-App (verfügbar auf Oculus Quest) und bei TIDAL immersive und persönliche Aufführungen in Echtzeit direkt in die Wohnzimmer der Fans auszustrahlen. Gegen Ende 2020 werden TIDAL und Oculus eine Reihe beeindruckender Konzerte mit einigen der größten Künstler der Musikszene per Livestream übertragen.

TIDAL und Oculus beabsichtigen, den Zuschauern ein neuartiges Live-Erlebnis zu bieten, bei dem das Gefühl vermittelt wird, mitten in der Publikumsmenge zu stehen. Da man sich wegen der COVID-19-Vorschriften größtenteils noch an die soziale Distanzierung hält, können TIDAL-Mitglieder und Nichtmitglieder gleichermaßen Zugang zu exklusiven Aufführungen in der ersten Reihe genießen, die in der Venues-App in virtueller Realität und in 2D-Video und Audio in hoher Qualität auf TIDAL abrufbar sind. Alle Aufführungen werden gleichzeitig an den Veranstaltungsorten und bei TIDAL angeboten.

"Heutzutage werden Livestream-Aufführungen als die neue Norm angesehen. So bietet die Partnerschaft von TIDAL mit Oculus Musikliebhabern ein intensives Konzerterlebnis - weitaus interaktiver und multi-dimensionaler denn je. Oculus revolutioniert das Livemusik-Erlebnis und zusammen mit der HiFi-Audioqualität von TIDAL wird der unvergessliche Eindruck für den Zuschauer vermittelt, in einer großen Menschenmenge direkt am Aufführungsort zu stehen", erläutert Lior Tibon, COO von TIDAL.

Es wird mehr als nur ein Streaming-Dienst geboten. Durch das Programm von TIDAL erhalten die Mitglieder Zugang zu exklusiven Hörveranstaltungen, Konzerten, Autogrammstunden und mehr mit Künstlern wie Megan Thee Stallion, A Boogie Wit Da Hoodie, Anderson .Paak, Future, Jennifer Lopez und anderen. Zusätzlich stehen Rap Radar, CRWN, Car Test und In Conversationsowie Initiativen wie TIDAL Unpluggedauf dem Programm - Fans erhalten somit Premiere-Zugang zu ihren Lieblingskünstlern.

Informationen über TIDAL

TIDAL ist eine von Künstlern betriebene globale Musik- und Unterhaltungsplattform, die Künstler und Fans durch einzigartige originelle Inhalte und exklusive Veranstaltungen auf Tuchfühlung bringt. Der Streaming-Dienst, der in 56 Ländern verfügbar ist, bietet auf seiner Plattform über 60 Mio. Songs und 250.000 hochwertige Videos sowie Original-Videoserien, Podcasts, Tausende von fachmännisch kuratierten Wiedergabelisten und ermöglicht die Entdeckung von Künstlern über TIDAL Rising. Die Eigentümer der Firma verpflichteten sich, ein nachhaltigeres Modell für die Musikindustrie zu bieten. So ist TIDAL in Premium- und HiFi-Ebenen erhältlich - dies sind Aufnahmen, die Master Quality Authenticated (MQA), Sony's 360 Reality Audio-Aufnahmen und Dolby Atmos Music umfassen.

Informationen über Oculus

Das Oculus-Team bei Facebook verbindet Menschen aus aller Welt über hochwertige VR-Hard- und Software. Globale Abteilungen der Firma widmen sich der Spitzenforschung, der Computervision, der Haptik, der sozialen Interaktion und vielem mehr. So will Oculus den Stand der Technik durch kontinuierliche Innovation voranzutreiben.

Pressekontakt:

Alisa Finkelstein / afinkelstein@mww.com