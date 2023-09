Egmont Ehapa Media GmbH

Beim Teutates! Asterix Die Weiße Iris Das Cover ist jetzt da!

Alle Asterix-Fans werden heute mit einer tollen Überraschung ins Wochenende geschickt: Das offizielle Cover des 40. Asterix-Abenteuers "Die Weiße Iris" ist jetzt schon da.

Im März haben wir ein Samenkorn gepflanzt. Jetzt erblüht die Weiße Iris in voller Pracht und es ist an der Zeit, das Cover des 40. Albums zu enthüllen, das am 26. Oktober erscheint!

Für Didier Conrad ist es bereits das sechste Asterix-Album, bei dem er als Zeichner das Abenteuer zum Leben erwecken darf. Autor Fabcaro übernahm zum 40. Album die Stelle des Szenaristen, in den fünf vorangegangenen Bänden war Jean-Yves Ferri der Texter. Genial und verantwortungsbewusst setzen sie das Werk der Comic-Genies und Asterix-Väter René Goscinny und Albert Uderzo fort. Seit dem ersten Auftritt der beiden unbeugsamen Gallier im Jahre 1959 wurden über 393 Millionen Alben verkauft. Die weltweite Auflage von "Asterix - Die Weiße Iris" (Band 40) beträgt bereits zum Verkaufsstart 5 Millionen Exemplare.

Das 40. Asterix-Abenteuer "Asterix - Die Weiße Iris" erscheint ab dem 26.10.2023 im Handel (HC: EUR 13,50 - ISBN: 978-3-770-2440-5; SC: EUR 7,99).

