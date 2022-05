Egmont Ehapa Media GmbH

Jede*r kann die Welt verändern: Die bewegende Lebensgeschichte von Anne Frank als Comic für Kinder

Berlin (ots)

Pünktlich zum 75. Jubiläum der Veröffentlichung des berühmten Tagebuchs von Anne Frank, erscheint nun bei Egmont BÄNG! Comics die bewegende Lebensgeschichte von Anne Frank als Comic für Kinder.

Das Tagebuch von Anne Frank, welches ihre Flucht vor den Nazis und ihr Leben im Versteck beschreibt, bewegt auch 75 Jahre nach seiner Veröffentlichung noch Menschen aus aller Welt. Während des Zweiten Weltkrieges und der Verfolgung der Juden fand das junge Mädchen Trost im Schreiben ihres Tagebuchs, mit dem sie dieser schrecklichen Zeit eine Bedeutung verleihen konnte. Wie wichtig ihre Worte für die ganze Welt werden sollten, konnte sie nicht ahnen.

"Ich bin Anne Frank" erzählt auf kindgerechte Weise die Geschichte des jüdischen deutsch-niederländischen Mädchens. Neben ihrem tragischen Schicksal und einer kindgerechten Heranführung an die NS-Zeit steht aber vor allem eines im Vordergrund: Die Hoffnung an das Gute im Innersten der Menschen und der Glaube an den Frieden.

Dieser Comic bildet den Auftakt-Band der Biografie-Reihe "Jede*r kann die Welt verändern" von Autor Bred Meltzer und Zeichner Christopher Eliopoulos, die in jedem Band eine große Persönlichkeit vorstellt. Die New York Times-Bestsellerreihe zeigt jungen Leser:innen ab 7 Jahren, wie wichtig es ist, große Träume zu haben, an sich zu glauben und dass man nie zu klein ist, um die Welt zu bewegen.

Im August folgt mit "Ich bin Albert Einstein" (978-3-7704-0708-8) der zweite Band dieser außergewöhnlichen Biografien-Reihe.

"Jede*r kann die Welt verändern - Ich bin Anne Frank" ist ab dem 10. Mai im Handel (Egmont BÄNG! Comics, 40 Seiten, EUR 15.00, ISBN 978-3-7704-0707-1) und online unter www.egmont-shop.de erhältlich.

Für weitere Informationen und Rezensionsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.