Egmont Ehapa Media GmbH

Beim Teutates! Das neue Asterix-Abenteuer ist ab sofort im Handel

Berlin (ots)

Asterix und Obelix sind zurück in einem brandneuen Abenteuer! In "Asterix und der Greif", dem fünften Album aus der Feder des Duos Jean-Yves Ferri (Text) und Didier Conrad (Zeichnungen), steht ein geheimnisvolles Fabelwesen im Mittelpunkt. Zudem handelt es sich um ein Reiseabenteuer, das unsere gallischen Helden in ein Reich voller verschneiter Landschaften führt: Es geht ins tiefste "Barbaricum" - in den äußersten Osten Europas. Die Autoren präsentieren einen wilden Ritt durch eiskalte und schneebedeckte Steppen, wo Asterix nicht nur auf das sympathische Volk der Sarmaten, sondern auch auf jede Menge Römer trifft - damit sind großes Vergnügen und jede Menge Backpfeifen garantiert.

Das Autorenduo Ferri/ Conrad setzt das Werk der Asterix-Väter René Goscinny und Albert Uderzo fort. Seit dem ersten Auftritt der beiden unbeugsamen Gallier im Jahre 1959 wurden weltweit über 385 Millionen Alben verkauft. Die beliebte Reihe schreibt nunmehr 62 Jahre erfolgreiche Comic-Geschichte.

Ein allerletztes Mal konnte auch Albert Uderzo seinen Einfluss und seinen genialen Humor in ein Asterix-Abenteuer mit einbringen, bevor er 2020 im hohen Alter von 92 Jahren verstarb.

Im Presseraum Asterix "Asterix und der Greif" (Band 39) steht Ihnen ein umfangreiches EPK/APK zum Download bereit. Darin enthalten sind zum Beispiel die Coverproduktion in der Druckerei, Interviews mit den Asterix-Machern und ein Buchtrailer sowie ausführliches Informationsmaterial und Illustrationen aus dem Asterix-Universum.

www.egmont-presseportal.de

Nach der Freischaltung können Sie das Material herunterladen.

Das 39. Asterix-Abenteuer "Asterix und der Greif" erscheint ab dem 21.10.2021 mit einer internationalen Startauflage von fünf Millionen Exemplaren im Handel und auch Online (Hardcover EUR 12,00 - ISBN: 978-3-7704-2439-9, Softcover EUR 6,90)

Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich gern an den Pressekontakt.