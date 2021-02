Egmont Ehapa Media GmbH

Startschuss zum Lucky Luke Jubiläumsjahr mit dem Album Nr. 100

Berlin (ots)

Ab dem 3. März erscheint das einhundertste Album mit gleich zwei Ursprungs-Abenteuern des Westernhelden Lucky Lukes im Handel: "Arizona 1880" und "Die Goldmine von Dick Digger" lassen Comic-Herzen höherschlagen. Mit diesen Klassikern läuten Egmont Ehapa Media und die Egmont Comic Collection das große Jubiläumsjahr ein. Zum ersten Mal gibt es diese beiden Lucky Luke Geschichten im Rahmen der regulären Alben-Reihe.

Vor 75 Jahren ritt der Lonesome Cowboy erstmals los, immer dem Sonnenuntergang entgegen. Seitdem ist Lucky Luke der Mann, der schneller zieht als sein Schatten, Schrecken aller Viehdiebe und Falschspieler, der Mustercowboy, der die gefährlichsten Banditen in die Knie zwingt.

Morris, der Schöpfer von Lucky Luke, schrieb 1946 mit seinem erschienenen Western-Comic "Arizona 1880" Geschichte - denn sie begründete einen bis dato 75 Jahre währenden Welterfolg. Unzählige Lucky Luke Alben folgten, die sich weltweit über 100 Millionen Mal verkauft haben, davon über 30 Millionen in Deutschland.

Das Cover für das Album mit der Nummer 100 wurde exklusiv vom aktuellen Lucky Luke Zeichner Hervé Darmenton, kurz Achdé, entworfen. Er ist der auserwählte Zeichner, der in die Fußstapfen des großen Meisters Morris trat und heute gern dem Comic Cowboy zum Erfolg und Geburtstag gratuliert:

"Lucky Luke? 75 Jahre alt? Das Alter sieht man ihm gar nicht an... Mit 5 Generationen von Lesern, Millionen von weltweit verkauften Alben, die in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden, bleibt der Lonesome Cowboy eine Ikone der französisch-belgischen Comics. Sogar die Amerikaner beneiden uns um ihn, das muss was heißen!"

Lucky Luke Nr. 100 - "Die Ursprünge - Western von Gestern" ist sowohl als Softcover (6,90 EUR) und Hardcover (14,00 EUR - ISBN: 978-3-7704-0122-2) ab dem 3. März im Handel erhältlich. Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Illustrationen und ausführliches Informationsmaterial stehen im Presseportal zum Download bereit.