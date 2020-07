Neuerscheinung LEGO EXPLORER-Magazin erobert das Zeitschriftenregal

Egmont Ehapa Media GmbH

Mit dem neuen LEGO-Magazin die Welt entdecken! Am 17. Juli erscheint das neue LEGO EXPLORER-Magazin im Handel. Egmont Ehapa Media freut sich, das erste LEGO-Magazin im eigenen Portfolio begrüßen zu können.

In dem 36-seitigen Magazin können LEGO-Fans anhand von Tipps und Anregungen ihre eigenen LEGO-Modelle entwerfen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Basierend auf dem MINT-Ansatz stehen vor allem die Themen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik im Vordergrund, mit dem Ziel, junge Leser*innen zu inspirieren. Hierbei rücken das Entdecken und Lernen gepaart mit Spaß und Kreativität an erste Stelle - spielerisch und lehrreich zugleich. Das Magazin wird von Egmont Publishing mit Unterstützung von offiziellen LEGO-Designern entwickelt. Mit dem LEGO EXPLORER-Magazin unterstreicht Egmont Publishing seinen Anspruch auf qualitativ hochwertige Print-Inhalte. Das Magazin unterstützt gezielt wichtige Fähigkeiten und Kompetenzen von Kindern und bietet ihnen eine attraktive Ergänzung zu digitalen Plattformen.

Jeder Ausgabe liegt ein exklusiver Bausatz bei, den die Leser*innen zusammensetzen oder auch in ihre bestehenden LEGO-Kollektionen integrieren können. Die Erstausgabe LEGO EXPLORER 08/20 widmet sich dem Thema Roboter und künstlicher Intelligenz. Das Magazin bietet ergänzend aufregende Informationen aus der realen und der LEGO-Welt zu unseren technischen Alltagsbegleitern. Zudem finden sich im Magazin weitere Bauanleitungen für verschiedene Roboter-Freunde, einen Handyhalter sowie spannende Technik-Rätsel, knifflige Experimente und kreative Herausforderungen.

Jede Ausgabe widmet sich einem anderen Schwerpunktthema. Die darauffolgende Ausgabe 09/20 beschäftigt sich mit dem naturwissenschaftlichen Thema 'Leben unter Wasser' und enthält einen exklusiven Oktopus-Bausatz.

Das LEGO EXPLORER-Magazin entsteht in offizieller Zusammenarbeit mit LEGO A/S und erscheint monatlich im Handel. Mit einer Auflage von 80.000 Exemplaren ist es zum Preis von 4,50 Euro erhältlich. Die Neuerscheinung richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis zwölf Jahren.

