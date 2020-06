Egmont Ehapa Media GmbH

Nun sorgt Lucky Luke auch in den Südstaaten für Gerechtigkeit

Comic-Legende Lucky Luke betritt erstmals in 75 Jahren den Süden der Vereinigten Staaten: Das neue Album "Fackeln im Baumwollfeld" führt den einsamen Cowboy tief in den Bundesstaat Louisiana, wo er auf den berühmten afroamerikanischen Marshal Bass Reeves trifft. Wird es unseren Helden gelingen, auch in den morastigen Sümpfen Louisianas für Gerechtigkeit zu sorgen? Das 48 Seiten starke Lucky Luke Album erscheint am 29. Oktober bei Egmont Ehapa Media und im Handel.

- Inhalt: Ein Geschenk des Himmels oder doch eher ein Fluch? Lucky Luke kann es kaum fasse n: Eine Witwe und große Verehrerin hat ihm ausgedehnte Baumwollfelder im südlich en Louisiana vermacht. Ohne es zu wollen, ist er auf einmal Eigentümer einer rie sigen Plantage und muss entsetzt feststellen, dass seine Angestellten von den Gu tsbesitzern der Umgebung terrorisiert werden. Die reichen Pflanzer begrüßen Luck y Luke als einen der Ihren, doch unser Held setzt alles daran, seine Erbschaft u nter die schwarzen Farmer zu verteilen. In seinem Kampf gegen die Mächtigen der Gegend erhält er völlig unerwartet Unterstützung von den Daltons, die ihn eigent lich umlegen wollten. Außerdem sind da noch die französischsprachigen Cajuns aus den Bayous, die vom Reichtum des Südens ausgeschlossen sind. In seiner Not erhä lt Lucky Luke den Beistand eines ganz besonderen Westernhelden: Bass Reeves war der erste schwarze Marshal westlich des Mississippi und ging als einer der beste n Schützen seiner Zeit in die Geschichte ein.

Die Freundschaft zwischen Bass Reeves und dem Mann, "der schneller zieht als sein Schatten", der Bundesstaat Louisiana und ein spannender, historischer Hintergrund, in dem sich viele aktuelle Ereignisse widerspiegeln, machen das 99. Abenteuer des einsamen Cowboys zu einer ganz besonderen Geschichte.

Nach dem Erfolg von "Ein Cowboy in Paris" verfassen Jul und Achdé ihr drittes Lucky Luke-Album. Am 29. Oktober erscheint das neue 99. Western-Abenteuer als Softcover (Egmont Ehapa Media, EUR6.90) und am 05. November als Hardcover (Egmont Comic Collection, EUR 12.00, ISBN: 978-7704-4127-3) im Handel.

