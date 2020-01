Egmont Ehapa Media GmbH

Egmont taucht in die glitzernde Poopsie-Magazinwelt ein

Berlin (ots)

Mit dem offiziellen Poopsie-Magazin wartet die aktuell verrückteste Kinderzeitschrift am Kiosk auf junge Leserinnen. In dem quartalsweise erscheinenden Titel können Mädchen zwischen sechs und neun Jahren in die Welt des Glitzerschleims verschiedenster Poopsie-Einhörner eintauchen.

Die Neuerscheinung basiert auf der Spielzeugmarke "Poopsie Slime Surprise", welche sich im Markt erfolgreich durchsetzt und bereits hunderttausende Kinder begeistert. Das Magazin bietet witzige Bastelideen, spannende Spiele, knifflige Schleim-Rätsel und eine ordentliche Portion Glitzer. Zudem enthält das Magazin quietschbunte Poster und der Erstausgabe liegt als besonderes Highlight ein Notizbuch im bunten Metallic-Design mit lustigen Puffy-Stickern als Extra bei.

