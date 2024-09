honor

HONOR gewinnt 39 Medienpreise auf der IFA 2024

Berlin (ots/PRNewswire)

Modernste Innovationen unterstreichen das Engagement von HONOR für benutzerorientierte Technologie

Die globale Technologiemarke HONOR hat ihre technologische Führungsposition mit mehreren innovativen Produkten unter Beweis gestellt und 39 „Best of IFA"-Auszeichnungen erhalten. Das HONOR Magic V3 setzt mit seinem ultradünnen Profil von 9,2 mm im aufgeklappten Zustand neue Maßstäbe für faltbare Smartphones. Das HONOR MagicBook Art 14 verfügt über eine einzigartige abnehmbare Kamera, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen visuellem Erlebnis und Privatsphäre in ultraleichten Laptops schafft. Das HONOR MagicPad 2 beeindruckt mit seinem 12,3-Zoll-OLED-Display, Spatial Audio und Augenschutztechnologie. Diese Geräte unterstreichen das Engagement von HONOR für innovatives Design und Innovation, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, in verschiedenen Produktkategorien.

Der erste Auftritt des HONOR Magic V3 auf der Weltbühne der IFA 2024 wurde von führenden globalen Tech-Medien mit viel Lob bedacht. TechRadar zeichnete das Gerät mit dem Titel „Best of IFA 2024" aus und bemerkte: „Es fühlt sich unglaublich gut an, es in der Hand zu halten und zu spüren, wie dünn es ist." Diese Meinung wurde auch von Trusted Reviews geteilt, die die bahnbrechende Dicke des Magic V3 von 9,2 mm hervorhoben und feststellten: „Dieses Gerät gehört zu den dünnsten faltbaren Geräten, die wir je in der Hand hatten. Es fühlt sich einfach um Klassen besser an." Auch Android Authority äußerte sich begeistert über das Potenzial des Magic V3, den Markt für faltbare Geräte neu zu gestalten: „Das HONOR Magic V3 ist das dünnste faltbare Gerät der Welt im Buchformat." Diese Auszeichnungen von angesehenen Experten unterstreichen HONORs erfolgreichen Vorstoß in die Spitze der faltbaren Technologie, wobei das HONOR Magic V3 neue Maßstäbe für Design und Funktionalität auf dem wettbewerbsintensiven Markt der Flagship-Geräte setzt.

Das HONOR MagicBook Art 14 hat auf der IFA 2024 auch die Aufmerksamkeit führender Technikmedien auf sich gezogen. XDA Developers hob die perfekte Balance zwischen der Displayqualität und der innovativen abnehmbaren Kamera hervor: „Diese einfache und geniale Idee ist genau das, was ich mir von Unternehmen wünsche." Yanko Design war ebenfalls besonders beeindruckt von dem branchenführenden innovativen Design: „HONOR hat gerade die Vorherrschaft des Apple MacBook auf geniale Weise zu Fall gebracht." Diese Kommentare unterstreichen das Engagement von HONOR für Innovation und positionieren das MagicBook Art 14 als Spitzenreiter auf dem wettbewerbsintensiven Markt für ultraleichte Laptops.

Auch das HONOR MagicPad 2 wurde auf der IFA 2024 hoch gelobt. Führende Tech-Medien lobten seine außergewöhnlichen audiovisuellen Möglichkeiten und die fortschrittliche Augenschutztechnologie. Mit Blick auf die Produktivität und die visuelle Leistung lobt Android Headlines, dass „das neue MagicPad 2 von HONOR das leistungsstärkste Android-Tablet auf dem Markt ist." Les Numeriques zeigt sich beeindruckt von der immersiven Produktivitätserfahrung des Tablets und stellte fest, dass das HONOR MagicPad 2 „ein High-End-Tablet mit KI zur Steigerung der Produktivität" sei.

Die begeisterte Aufnahme der neuesten Innovationen von HONOR auf der IFA 2024 unterstreicht das unermüdliche Engagement des Unternehmens, technologische Grenzen zu überschreiten und außergewöhnliche Nutzererlebnisse zu bieten.

